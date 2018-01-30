中信銀行(00998-HK)上季多賺10.47%

中信銀行(00998-HK)公布業績快報，去年盈利425.66億元(人民幣.下同)，按年增長2.25%，每股盈利0.84元。期內，營業收入1567.17億元，按年上升1.91%。不良貸款率1.68%，較2016年底下降0.01個百分點；撥備覆蓋率169.44%，上升13.94個百分點。

內銀增長動力恢復，範圍更擴展至中小型銀行，中信銀行去年末季扣除首3季淨賺347.38億元，末季純利為78.28億元，較2016年同期的70.86億元增長10.47%。

中信銀行盈利增長加快，惟其資產質素表現未如其他大型銀行般好，去年底止不良貸款率為1.68%，較同年9月底的1.66%回升2點子（100點子為1個百分點）。

另外，中信銀行副行長郭黨懷錶示，財富管理業務是未來零售業務發展的核心引擎，推出有溫度的智能投顧——“信智投”，目標就是以智能投顧為突破，通過三年時間，將中信銀行的財富管理打造成為服務客戶數、業務及市場口碑均居業內前列的特色化大單品。

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