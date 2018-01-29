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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧01月29日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          天宇              新昕纖   杏昌     英格爾     
易威     永捷     元大美債7-10          凱美              謚源     百略                
南璋     凱衛     合世              撼訊              東林     其祥-KY             
勝昱     樺晟     易威              沛波              欣厚-KY  德麥                
飛寶企業 宏森     南璋              沛亨              友銓     中華食              
精確     晟楠     勝昱              英格爾            達威     世坤                
宏易     寶得利   飛寶企業          富驛-KY           松崗     冠好                
唐鋒     華韡     精確                                三圓     萬國通              
台蠟     撼訊     宏易                                雙喜     聚紡                
榮群     太普高   唐鋒                                力泰     興采                
天宇              台蠟                                理銘     泰茂                
新零售            榮群                                雅茗-KY  方土霖              
力新              天宇                                亞都     至興                
恩得利            新零售                              東凌-KY  萬在                
李洲              力新                                關中     長佳                
凱柏實業          恩得利                              隆中     瑞穎                
遠昇              李洲                                時報     唐鋒                
及成              凱柏實業                            欣泰     永純                
鑫龍騰            遠昇                                         美琪瑪              
和進              及成                                         富喬                
耀勝              鑫龍騰                                       致振                
倚強              和進                                         韋僑                
鑫創              耀勝                                         威潤                
廣寰科            倚強                                         晉椿                
點晶              鑫創                                         世豐                
建舜電            廣寰科                                       久陽                
泰谷              點晶                                         強新                
典範              建舜電                                       尼克森              
長天              泰谷                                         凌網                
益通              典範                                         李洲                
振維              長天                                         凱柏實業            
鴻翊              益通                                         港建                
迎輝              振維                                         新洲                
欣厚-KY           鴻翊                                         耀勝                
兆遠              迎輝                                         至寶電              
系統電            欣厚-KY                                      廣寰科              
世紀              兆遠                                         點晶                
華容              系統電                                       杭特                
建榮              世紀                                         幸康                
立衛              華容                                         迎輝                
天揚              建榮                                         重鳥鵬              
鈺創              立衛                                         泓格                
合正              天揚                                         東林                
金利              鈺創                                         盈正                
寶聯通            合正                                         亞電                
昇益              金利                                         晶達                
凱鈺              寶聯通                                       世紀                
德宏              昇益                                         友銓                
寬魚國際          凱鈺                                         立衛                
合邦              德宏                                         慕康生醫            
萬旭              寬魚國際                                     達威                
驊宏資            合邦                                         昇益                
久正              萬旭                                         凱鈺                
上揚              驊宏資                                       通泰                
全譜              久正                                         三聯                
易通展            上揚                                         合邦                
元隆              全譜                                         業強                
沛亨              易通展                                       九豪                
九暘              元隆                                         訊達                
凱碩              沛亨                                         撼訊                
全達              九暘                                         順發                
奧斯特            凱碩                                         亞銳士              
福華              全達                                         安碁                
保銳              奧斯特                                       合晶                
常珵              福華                                         海韻電              
立碁              保銳                                         晉泰                
越峰              常珵                                         上揚                
士開              立碁                                         全譜                
志嘉              越峰                                         松崗                
富裔              士開                                         易通展              
燦星旅            志嘉                                         元隆                
富驛-KY           富裔                                         迅德                
劍湖山            燦星旅                                       倉和                
德記              富驛-KY                                      光菱                
泰偉              劍湖山                                       星雲                
華義              德記                                         保銳                
得利影            泰偉                                         三圓                
鼎創達            華義                                         士開                
花王              得利影                                       雙喜                
邦泰              鼎創達                                       力泰                
                  花王                                         理銘                
                  邦泰                                         富裔                
                                                               中連貨              
                                                               安心                
                                                               燦星旅              
                                                               高野                
                                                               老爺知              
                                                               滿心                
                                                               德記                
                                                               誠品生活            
                                                               泰偉                
                                                               得利影              
                                                               橘子                
                                                               時報                
                                                               耀億                
                                                               旭然                
                                                               鼎創達              
                                                               捷必勝-KY            
                                                               明揚                
                                                               紅木-KY             
                                                               欣泰
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