◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧01月29日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 天宇 新昕纖 杏昌 英格爾 易威 永捷 元大美債7-10 凱美 謚源 百略 南璋 凱衛 合世 撼訊 東林 其祥-KY 勝昱 樺晟 易威 沛波 欣厚-KY 德麥 飛寶企業 宏森 南璋 沛亨 友銓 中華食 精確 晟楠 勝昱 英格爾 達威 世坤 宏易 寶得利 飛寶企業 富驛-KY 松崗 冠好 唐鋒 華韡 精確 三圓 萬國通 台蠟 撼訊 宏易 雙喜 聚紡 榮群 太普高 唐鋒 力泰 興采 天宇 台蠟 理銘 泰茂 新零售 榮群 雅茗-KY 方土霖 力新 天宇 亞都 至興 恩得利 新零售 東凌-KY 萬在 李洲 力新 關中 長佳 凱柏實業 恩得利 隆中 瑞穎 遠昇 李洲 時報 唐鋒 及成 凱柏實業 欣泰 永純 鑫龍騰 遠昇 美琪瑪 和進 及成 富喬 耀勝 鑫龍騰 致振 倚強 和進 韋僑 鑫創 耀勝 威潤 廣寰科 倚強 晉椿 點晶 鑫創 世豐 建舜電 廣寰科 久陽 泰谷 點晶 強新 典範 建舜電 尼克森 長天 泰谷 凌網 益通 典範 李洲 振維 長天 凱柏實業 鴻翊 益通 港建 迎輝 振維 新洲 欣厚-KY 鴻翊 耀勝 兆遠 迎輝 至寶電 系統電 欣厚-KY 廣寰科 世紀 兆遠 點晶 華容 系統電 杭特 建榮 世紀 幸康 立衛 華容 迎輝 天揚 建榮 重鳥鵬 鈺創 立衛 泓格 合正 天揚 東林 金利 鈺創 盈正 寶聯通 合正 亞電 昇益 金利 晶達 凱鈺 寶聯通 世紀 德宏 昇益 友銓 寬魚國際 凱鈺 立衛 合邦 德宏 慕康生醫 萬旭 寬魚國際 達威 驊宏資 合邦 昇益 久正 萬旭 凱鈺 上揚 驊宏資 通泰 全譜 久正 三聯 易通展 上揚 合邦 元隆 全譜 業強 沛亨 易通展 九豪 九暘 元隆 訊達 凱碩 沛亨 撼訊 全達 九暘 順發 奧斯特 凱碩 亞銳士 福華 全達 安碁 保銳 奧斯特 合晶 常珵 福華 海韻電 立碁 保銳 晉泰 越峰 常珵 上揚 士開 立碁 全譜 志嘉 越峰 松崗 富裔 士開 易通展 燦星旅 志嘉 元隆 富驛-KY 富裔 迅德 劍湖山 燦星旅 倉和 德記 富驛-KY 光菱 泰偉 劍湖山 星雲 華義 德記 保銳 得利影 泰偉 三圓 鼎創達 華義 士開 花王 得利影 雙喜 邦泰 鼎創達 力泰 花王 理銘 邦泰 富裔 中連貨 安心 燦星旅 高野 老爺知 滿心 德記 誠品生活 泰偉 得利影 橘子 時報 耀億 旭然 鼎創達 捷必勝-KY 明揚 紅木-KY 欣泰