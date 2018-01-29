區塊鏈集團(00364-HK)股份合并明起生效 每手買賣單位變為8000股合并股份

區塊鏈集團(00364-HK)公告稱，公司股份合併將于2018年1月30日(星期二)生效，合併股份將于明天(1月30日)上午九時正開始在聯交所買賣。

由于股份合併，授出日期2013年10月24日尚未行使購股權數目從1,152,000,000份調至57,600,000份，購股權行使價由0.2538港元調至5.0760港元；授出日為2014年5月20日尚未行使購股權數目從14,420,000份調至721,000份，購股權行使價由0.1036港元調至2.0720港元；授出日為2015年4月30日尚未行使購股權數目從45,000,000份調至2,250,000份，購股權行使價由0.099港元調至1.98港元。

根據可按行使價0.099港元轉換為545,995,010股現有股份之公司認股權證，由0.099港元調整至每股合併股份1.980港元。根據于本公告日期之本金總額為131,560,000港元之尚未行使認股權證計算，股份合併將導緻于認股權證附帶之認購權獲行使時將予配發及發行予尚未行使認股權證各自之持有人之股份數目由545,995,010股股份調整至27,299,750股合併股份。

同時，公司股份每手買賣單位將由4,000股現有股份更改為8,000股合併股份，自2018年1月30日(星期二)上午九時正起生效。更改每手買賣單位之預期時間表已載于通函。

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