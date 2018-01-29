兼顧下游競爭力未充分反映成本 中鋼2017年稅前盈餘小增7%

鋼鐵龍頭廠中鋼 (2002-TW) 公布 2017 年自結獲利，在原物料報價持續上漲之際，為兼顧下游產業競爭力，中鋼並未完全反映原物料漲幅，因此全年營業利益反較 2016 年小幅下滑 2%，但仍交出全年稅前盈餘年成長 7% 的成績單。

中鋼自結 2017 年營收為 3470.12 億元，年增率 18%；營業利益 249.21 億元，年減率 2%；稅前盈餘 234.32 億元，年增率 7%，每股稅前盈餘 1.48 元，略優於 2016 年的 1.38 元。

至於中鋼去年 12 月單月營運表現仍優於 2016 年同期，營收 309.63 億元，月增率 4%；營業利益 32.93 億元，月增率 14%；稅前盈餘 33.94 億元，月增率 22%。

中鋼今年第 1 季盤價，在考量下游業者競爭力與轉嫁能力，以及不同鋼品供需結構與下游產業經營環境差異，僅一般鋼板、棒線、熱軋與熱浸鍍鋅鋼捲適度調整，其餘均維持平盤，平均每公噸基價僅微幅調漲 327 元，漲幅 1.5 %。

展望第 2 季中鋼盤價，法人表示，隨著產業將進入傳統旺季，加上中國供給側改革動作持續，且上游原物料也將因中國鋼廠加入搶料而看漲，預料中鋼盤價仍將維持上漲趨勢。