【永豐期貨】台指選擇權盤後－雙王點火 台股拉尾上漲74點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 53 點至 11197 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 24.81 點，電子期轉為逆價差 - 1.48 點，金融期逆價差擴至 - 1.56 點。現貨部分，三大法人買超 20.73 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 672 口至 10054 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 2612 口至 44176 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4793 口至 2588 口。

上週五美股全面收紅，在英特爾股價大漲帶動之下美股三大指數齊創歷史新高，激勵週一台積電跳空上漲，股王大立光也同步上攻，雙王領軍帶動台股反彈上漲，盤中雖因追價買盤力道不足縮斂漲幅，但午盤過後買方力道再度升溫，推升指數拉尾衝高，終場加權指數上漲 74.71 點或 0.67%，收在 11221.81 點，成交量能 1309.45 億，較前一日縮減 78.7 億。籌碼面觀察，外資在現貨方面連續 11 日買超台股，台指期淨多單仍維持在 4 萬口以上，顯示外資維持偏多看法不變。技術面觀察，大盤以帶上下影線紅 K 棒重登 11200 點及 5 日線，指數呈現上有壓、下有撐的高檔震盪格局，但整體而言盤面上仍由多方掌控。今日成交量能續減，多方若要挑戰前波高點還須見到帶量突破，否則預期指數將維持高檔盤整格局，短線波動加劇需留意追高風險。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11300 點，賣權集中在 11000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11400 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.59 降至 1.49，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.6% 升至 10.31%，賣權平均隱含波動率由 12.06% 升至 12.24%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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