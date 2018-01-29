中油桃園煉油廠氣爆火災 經長：一週內查明 強化工安

中油桃園煉油廠完成歲修後，重新啟爐，卻發生火災，經濟部長沈榮津對此表示，中油發生工安意外後，第一步就是要強化公安，經濟部已經責成國營會跟桃園市政府一起進行工安調查，一週希望有結果出爐，該懲處的會懲處。至於居民要求遷廠，沈榮津說，有在找，但目前沒有確定地點。

中油桃園煉油廠早上 6 點 40 分，發生氣爆及火災，上週才剛完成歲修，重新啟爐就發生工安意外，附近居民再提要求，要煉油廠遷廠。

中油工安意外大小不斷，經濟部長沈榮津表示，已經責成國營會與桃園市政府合作進行調查，一週內找出工安問題，以強化工安，「中油發生這個事情，第一個要去強化工安，責成國營會跟桃園市政府合一起作做工安調查，希望在一週內有結果。」

針對層出不窮的工安意外，沈榮津跳針式回答，要好好檢討，要找出問題，再找出問題的共通性，該懲處的也會懲處，整頓方案也是要等國營會調查結果出來之後，再檢討，「這部分，所以我們也要求，國營會把中油最近幾個工安事件好好檢討，問題出在哪裡。就是要等調查出來後，來檢討，問題的所在，彼此有無共通性。我們也是要把他查出來，看到底是什麼問題，追究中油的責任所在，要如何處置。」

至於居民要求的遷廠，沈榮津回應說，中油的遷廠小組，找過觀塘或觀音外海、台北港這些地方，但過程並不順利，未來會更積極尋找，不過，具體地點目前還沒有確定。

中廣記者陳儷方台北報導。