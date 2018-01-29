社科院：一線城市調控政策放松概率極小 房價以穩為主

中國社科院財經戰略研究院、中國社科院城市與競争力研究中心項目組29日發布的2018年1月《中國住房市場發展月度分析報告》(以下稱《報告》)顯示，由于一線城市調控政策放松的概率極小，預計一線城市房價以穩定為主，短期内大起大落的可能性不存在。

《報告》通過對2017年12月大數據房價指數監測發現，2017年除廣州外的一線城市房價持續穩中有降，并未出現反彈迹象。熱點二線城市房價年度漲幅較大，但目前房價總體呈現退熱企穩態勢。市場的趨于穩定，為深化住房制度改革和完善住房市場長效機制創造了時間與空間。

《報告》認為，二線城市庫存水平雖然較低，但房價累積漲幅較大。同時，二線城市調控政策也沒有一線城市嚴格。綜合庫存、價格水平和政策方向推斷，二線城市短期房價以慢漲或平穩為主。

《報告》建議，應保持調控政策的延續性與總體穩定性，同時根據市場形勢變化相機進行政策微調。深化利用農村集體經營性建設用地建設租賃住房試點。降低棚改貨币化安置比例，盡量采取實物安置方式。

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