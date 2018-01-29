【異動股】史提夫永利被指涉性侵 累永利澳門(01128-HK)股價挫

外地傳媒報道，永利中國集團史提夫永利(Steve Wynn)被指涉嫌長期性侵旗下員工，已辭任美國共和黨全國委員會財務主席一職，並已獲得接納。民主黨全國委員會指控共和黨全國委員會沒有就相關指控回應。

史提夫永利被指涉嫌長期性侵旗下員工，消息對永利澳門(01128-HK)的影響，從今早盤前的股價看，是有心理上影響，該股今早盤前最多跌7%，現報28.1元，跌1.9元，跌6.333%。成交271.8萬股，涉資7638.7萬元。

有份為共和黨籌款的史提夫永利，本身亦是共和黨的捐款人。早前民主黨主要支持者，著名電影監製韋恩斯坦(Harvey Weinstein)涉及性侵指控期間，共和黨要求民主黨退回韋恩斯坦的捐款，有民主黨人就提出，共和黨現亦應該退回史提夫永利的捐款。

《華爾街日報》早前報道，曾接觸了史提夫永利的150名僱員，指證史提夫永利曾長期對女性作出多宗不當性要求，以及迫使員工在他面前進行性行為等。史提夫永利曾支付750萬美元予一名女子，作為和解條件，後者指在2005年遭到前者性侵。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)