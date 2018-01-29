【港股早評】前景一片秀麗？ 當心波動市重臨

目前各大主要股市中，表現最佳肯定是港股，不足一個月大市便錄得近一成升幅，本來不少大行視33000點為今年目標價，可是在農曆新年還未到便已經達標，大市是否有必要再發新的報告，給予大市新的目標價。其實不單止港股表現理想，日﹑美兩國股市自踏入2018年後可謂氣勢如虹，目前外界根本並無預計港﹑美﹑日三地股市會出現大幅調整，特別是投資者有機會將資金從債市等固定收益資產，轉流入股市，自然促使各大指數水漲船高。可是世界不見得有資產價格可以長升長有，目前投資者對大市前景是否過份樂觀？總之投資者千萬不要過份進取，而大手加注。因為今次大市出現調整時，相信幅度會相當急且深。

又再次危言篷聽？只是從過往經驗再加上告之。前人曾說過動力愈大，反動力愈大。過去大市走勢彷似不同地心吸引影響，不時出現如火箭升空般的升勢。可是火箭動力總有用盡的一刻，在此之前便會調整飛行角度，希望可以飛得更遠。若套用在投資市場，投資者無須要時刻執倉，但是最少每3個月對旗下倉位主要持股進行檢討，以適時調整旗下倉位。有個別股份投資者可以視作為長期持有，如騰訊控股(00700-HK)及匯豐控股(00005-HK)這兩大重磅股。特別是目前投資者似乎更有意欲將指數進一步推高，騰訊及匯控可以說是首選。當然會有投資者認為騰訊今年表現不及往年，可是去年騰訊一年內抽升一倍實在太驚人，所以今初騰訊走勢放緩亦不足為奇。可是騰訊及匯控等大藍籌屬倉位中的錨，應該希望騰訊及匯控保持穩定增長，讓倉位可以慢慢增值，而非大上大落。

確實了壓倉貨後，便可以考慮將部份現金投放在較進取的股份上。近期內銀﹑內險及香港交易所(00388-HK)均為投資者追捧對象，其中建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股已創下新高，港交所破頂只是時間問題。若在三者中哪一樣更值得投資者加注？還是港交所看高一線。相關利好消息已有不少文章討論及市場人士提及，在此不作詳述，只認為目前港交所的潛力仍完全發揮。至於會否再次藍燈籠效益？以近期大市的暢旺程度而言，目前市況仍未屬於太瘋狂，所以不認為大市成交將見頂，所以港交所目前不是藍燈籠。目前藍燈籠是哪些股份？不就是中資電訊股嗎？

資源股包括能源及金屬資源股在未來一段時間會較為波動，始終投資者對相關股份仍抱持較大戒心，只要有一定利潤便會考慮先行獲利。無疑再通脹乃是今年投資主題之一，連日本央行行長黑田東彥對當地通脹前景抱持較大信心，所以投資者會重視資源亦無可厚非。不過此類股份確實較波動，所以投資者應分段小注為佳。

2018年1月29日上午9時5分

文﹕張偉倫

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