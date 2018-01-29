歐足賽交易的背後：看Nike與Adidas「操盤」？

兩大運動品牌巨擘 Adidas (ADDYY-US) 與 Nike (NKE-US) 在足球市場的戰爭，似乎進入了白熱化。

據足球數據資料中心 CIES 最新統計，英、法、德、義、西各國足球聯盟合約金最高的 100 位球員，這些球員的贊助金額正上看 89.7 億歐元 (或 112 億美元)，其中出資最高的就屬 Nike，共佔據了最高 100 名球員的 57%，而 Adidas 則處於較為劣勢的 33%。

前百位最高合約金足球員各大鞋牌市佔 / 圖：彭博

CIES 總監 Raffaele Poli 提道，這 5 年來相同特性的球員，身價正翻倍的成長。為了簽下最好的球員代言產品，贊助費也不斷的攀升。歐洲五大球盟的御用鞋牌今年也都屬於 Nike。

Nike 預測 2020 年足球市場營收可望成長至 500 億美元，而 Adidas 則預估將成長至 260 億歐元，按往年行銷預算推估，兩大運動商的行銷費用是以營收 10% 至 12% 的費用提撥，故預估 Nike 和 Adidas 未來的行銷費用，將繼續大幅增長。

然而，球團們也對此樂見其成。曼徹斯特球團 Manchester United 與 Adidas 的 10 年隊服合約就賺進了至少 7.5 億英鎊 (11 億美元)。Chelsea 球團也於 2016 年向 Adidas 給付了 6700 萬英鎊的違約金，為的是獲得 Nike 的 15 年共計 9 億英鎊的合約。

歐洲球團交易費用成長 / 圖：彭博

同時，球員轉讓費也不斷的攀升，FC Barcelona 球團把交易 Neymar Jr. 至 Paris St. Germain 球團的 2.22 億歐元費用拿來投資新球員 Ousmane Dembele 及 Liverpool 球團的 Philippe Coutinho。Liverpool 球團則以獲得的巨款再次投資 7500 萬英鎊買下 Virgil van Dijk。

而這些列舉球員的共同點？都是身穿 Nike 的鞋款。