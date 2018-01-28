中國銀監會查處郵儲(01658-HK)武威支行違規票據案 對涉案機構罰沒2.95億

路透北京1月27日，2018年開年不到一個月，中國銀監會再度“亮劍”。銀監會周六稱，近日依法查處了郵儲銀行(01658-HK)甘肅武威文昌路支行違規票據案件，對涉及該案的12家銀行業金融機構共計罰沒2.95億元人民幣。

銀監會網站新聞稿指出，下一步將進一步深化整治銀行業市場亂象，依法查處銀行業大要案，堅持違法必究、糾查必嚴，堅決打好防範化解重大金融風險攻堅戰。

2016年12月末，郵儲銀行甘肅省分行對武威文昌路支行核查中發現，吉林蛟河農商行購買該支行理財的資金被挪用，由此暴露出該支行原行長以郵儲銀行武威市分行名義，違法違規套取票據資金的案件，涉案票據票面金額79億元，非法套取挪用理財資金30億元。

經過調查，銀監會決定對案發機構郵儲銀行武威市分行罰款9,050萬元，分別取消該行原主持工作的副行長及其他三名班子成員2-5年高管任職資格，禁止文昌路支行原行長終身從事銀行業工作，並依法移送司法機關。

同時，對違規購買理財的機構吉林蛟河農商行罰沒7,744萬元；對紹興銀行、南京銀行(601009-CN)鎮江分行等10家違規交易機構共計罰款12,750萬元。

“這是一起銀行內部員工與外部不法分子內外勾結、私刻公章、偽造證照合同、違法違規辦理同業理財和票據貼現業務、非法套取和挪用資金的重大案件，牽涉機構眾多，情節十分惡劣，嚴重破壞了市場秩序。”新聞稿稱。

今年1月初，郵儲銀行公告稱，因僑興集團信托計劃違約，遭銀監會沒收及處罰共約5.2億元。

在香港上市的郵儲銀行股票周五收高6.2%，報4.97港元；過去一個月累計漲幅逾14%。

銀監會1月中旬下發“關於進一步深化整治銀行業市場亂象的通知”，明確2018年重點整治八個方面共22條。其中，同業、理財、表外等業務以及影子銀行是整治重點，要繼續推進金融體系內部去杠桿、去通道、去鏈條。

銀監會1月19日宣布，依法查處浦發銀行(600000-CN)成都分行違規發放貸款案件，開出4.62億元巨額罰單；去年12月銀監會並對廣發銀行惠州分行違規擔保案件作出處罰，對廣發銀行總行、惠州分行及其他分支機構的違法違規行為罰沒合計7.22億元，對涉及該案的13家出資機構罰沒金額合計13.41億元。



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