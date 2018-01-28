人近中年，該放飛就放飛… A股高管奇葩離職聲明網上爆紅

跨年時節，A 股上市公司的公告突然變得花樣繁多。三五互聯證券代表的辭職理由最為奇葩，一則「尋找真實的自己」的公告引爆了市場的眼球。這位代表日前在離職聲明中高調的曬離職理由：「人近中年，不想有太多遺憾，該放飛就放飛」。

據《北京青年報》報導，三五互聯證券代表張文 2016 年 11 月加入三五互聯 (300015-CN)，負責證券事務、法務工作。此前，張文曾任職於新加坡星展銀行、上投摩根基金管理公司從事風險控制、合規管理及證券事務方向的工作。

除了奇葩公告之外，三五互聯股吧出現一則《前證代關於辭職公告的聲明》，這則屬名張文的聲明在解釋「尋找真實的自己」時表示：「人近中年，不想有太多遺憾，該放飛就放飛」，立即引起網友們的共鳴，討論聲浪如漣漪般擴散。

員工離職，公司其言也善。三五互聯對張文的工作表現大方讚揚，該公司 1 月 22 日日晚間發佈公告稱：「張文擔任公司證券事務代表期間，一直忠實、勤勉地履行職責。公司董事會對張文任職證券事務代表期間為公司所作出的貢獻表示衷心感謝。」這對於一心想飛的張文來說，算是畫下一個完美的句點。

據瞭解，2016 年至今，三五互聯始終存在高級管理人員缺位現象。2016 年 4 月，時任三五互聯董事、副總經理、董事會秘書兼財務負責人楊小亮申請離職。6 個月後，時任三五互聯證券事務代表的謝榮欽宣佈辭職，上述職務長期空缺。至 2017 年 6 月，三五互聯董事會才聘任張文為新任證券事務代表，公司董事長龔少暉則長期代行董事會秘書、財務總監職責。

在龔少暉擔任董事會秘書及財務總監期間，三五互聯曾因信披問題接到廈門證監局下發的「責令改正決定」。廈門證監局發現，在三五互聯 2016 年半年報、年報及 2017 年半年報中，公司主營業務 -- 遊戲業務存在資訊披露不完整問題：三五互聯僅披露了聯合運營模式下相關資料，未披露自營模式相關資料。

同時，三五互聯將所持廈門嘟嘟科技有限公司 30% 股權轉讓予自然人陳某的過程中，存在會計核算錯誤，導致公司 2016 年度的「長期股權投資」少計 45 萬元 (人民幣，下同)，「其他應收款」多計 42.75 萬元，「投資收益」多確認虧損 430.91 萬元，「資產減值損失」少計 428.66 萬元，公司淨利潤等多項財務資料存在偏誤。

三五互聯股價

事實上，近期 A 股上市公司奇葩公告層出不窮。2017 年 12 月 11 日，海能達通信 (002583-CN) 發佈公告稱，收到公司董事、董事會秘書張? 的辭職報告，理由是「追尋心中夢想」。

同一個月，巴士線上 (002188-CN) 發佈公告稱，因公司法定代表人「失聯」，直接導致收購案夭折。在巴士線上發佈這一公告兩周前，主業做安全晶片的國民技術公司發佈公告稱，投入重金與公司合作設立基金後，合作公司人員失聯，涉及投入資金 5 億元。

2016 年，陝西建設機械 (600984-CN) 還為業績承諾期延長到 3 年找到了非常體恤領導的理由：「如果履行原承諾責任，會給子公司相關主要管理者造成較大心理負擔」。但媒體後來表示，當併購後業績未達承諾時，很多承諾主體都試圖通過修訂補償條款來逃避補償責任。

當然，A 股最經典的還是 2014 年「水產第一股」獐子島扇貝 (002069-CN) 的公告。該公告稱，因自然災害「冷水團」影響，獐子島海域底播蝦夷扇貝幾乎絕收，公司核銷 7.35 億元的蝦夷扇貝，公司預報從盈利變成了巨虧。