【港股解碼】油服股中的技術宅，宏華集團將如何翻身？

最近A股中燃氣股厚積薄發的同時，受益于油價新高，港股市場上等待良久的時機到來後油服股持續領漲，作爲業內“技術宅”的宏華集團(00196-HK)也在其列。今天，我們就來說說宏華集團近來的新動向。

連續三年虧損

爲什麽說宏華集團是業內“技術宅”呢？與其業務有關系，宏華集團是專業從事石油鑽機，海洋工程和石油能源勘探開發裝備的研究、設計、制造、總裝成套的大型設備制造和鑽井工程服務企業，是中國最大的石油鑽機成套出口企業和全球最大的陸地石油鑽機制造商。

從宏華往年業績來看，早在2014年開始，公司的營收純利便開始走下坡路。盡管當年的營收78.13億元較2013年度的80.47億元微跌2.91%，純利卻從5.38億元大幅下滑至9178.7萬元。而2015年更是關鍵，營收較上年直接砍半，直接盈轉虧蝕了2.52個億。公司在2015年報中指，盈轉虧的主要原因是2015年度國際油價持續在低位震蕩，全球油氣市場環境低迷，大型油企相繼下調了資本性支出，從而導致集團銷售量有所下滑，造成陸地板塊盈利水平同比下降，同時海洋油氣裝備業務和油氣工程服務業務亦錄得較大幅度虧損。時間進入2016年，宏華的股價也隨著業績進一步滑坡，油價持續走低，行業景氣度進入低谷而一蹶不振。再加上公司一開始是民營企業，未和央企“兩桶油”合作，曆年來一大半收入來源于海外，近年來國際油價市場、彙率波動、石油行業景氣度等原因綜合下來使宏華入不敷出。

大刀闊斧的改革

或許出于無奈，或許是對未來的考慮。2016年12月宏華公布，每股作價0.77港元，較當時市價折讓20.62%，向國企航天科工及北京建宏旗下有限合夥Jianhong合共配售21.14億股新股。完成後，航天科工及Jianhong分別持有公司股本29.99%及9.49%，航天科工成爲第一大股東。作爲目前航天科工旗下唯一的上市平台，宏華加入國企大軍的提振作用並沒有從業績上反應出來。不過，久病即便是有良醫，同時也需要時間恢複。

除此以外，于2017年4月25日，宏華集團又獲中國誠通(00217-HK)旗下銀河投資看中並認購2.54億股，據悉，中國誠通的最終控股公司中國誠通控股集團有限公司爲國有資本的運營試點企業。連年虧損的宏華集團爲何頻獲國企看好，並出手投資？

變身國企已近一年，宏華現在表現如何呢？在油價複蘇的過程中，宏華似乎也並沒有停下其變革的腳步。

不得不說，宏華對于整個油氣行業脈絡十分清晰，具有一定遠瞻性。早在2016年時已布局可燃冰項目、並向海外研發PLNG項目。此外，還布局智能制造加速器項目，加速物聯産業。想做的事情有很多，但公司的現金流卻並不足以支撐多個項目的開展。引入航空工科和北京建宏時獲資16.17億港元，首先緩解了公司的現金壓力。其次，由民企性質改變爲國企性質，恰恰也方便與中石油、中石化、中海油等處于壟斷性質的國企做生意，拓寬的公司的客戶群。而航天科工也看中了宏華作爲油氣行業中“技術宅”的研發能力和對于未來行業前瞻能力。自航天科工接手後，宏華開始了大刀闊斧的改革，出售海洋板塊便是其中之一

剝離不良資産

先看看此次挂牌的重量級海洋板塊。2017年12月27日公司表示，擬透過將于上海産權交易所進行的公開挂牌出售其于公司全資附屬江蘇海洋100%間接股權、于公司全資附屬上海宏華海洋油氣裝備有限公司100%間接股權及公司對江蘇海洋的間接債權；及與未來最終摘牌方，經公平原則磋商後，以協議方式轉讓該公司分別間接持有的Prime的30%股權、FSP的25%股權及泰科公司70%股權，連同江蘇海洋及上海海洋統稱(海洋板塊)。

海洋板塊主要是從事海洋鑽井設備及液化天然氣（LNG）産業相關産品。這兩間公司淨資産爲負，幾乎是超低價1塊錢挂牌，令人咋舌的是捆綁銷售的債權，這幾乎是爲了剝離虧損資産進行的大甩賣。宏華在公告中亦透露出該集團進行了相關內部重組，將上海海洋從江蘇海洋的全資附屬公司提升成爲江蘇海洋的同級公司，並且上海海洋將仍然保留在公開挂牌的資産範圍內等信息。

該公告亦透露出一個重要信息：重組。雖說自2017年伊始，國企混改重組不斷，近期亦有不少重組項目落地，但宏華的境遇卻並不相同。由民企變更爲國企的企業性質，以及虧損資産的剝離，優秀的主業和優質資産的重組，或許大股東航天科工亦相信大的改變才會帶來新的生機。

1月26日，宏華透露已有潛在競買人就海洋板塊完成了盡職調查，並對聚焦LNG産業鏈的海洋板塊未來發展表示出信心並高度認同。由于正在與潛在競買人協商相關交易條款，潛在競買人尚需額外時間進行內部審批流程，並考慮到國內假期安排，該公司決定將公開挂牌的挂牌期間延長，預期將不晚于2018年3月31日完成摘牌。

雖然大股東航天科工入駐半年，公布出來的中期業績不大理想，但2018才剛開年，原油期貨延續強勢，不斷摸高。油價上漲帶動油服行業複蘇，石油企業産能複蘇亦帶動油服股的上漲，宏華集團作爲整個行業設備供應商可能亦將受益。具體如何重組，還要看完成出售海洋板塊後，宏華下一步的打算。

■作者：朱亦丹

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