【港股解碼】溢價121%入股 點燃佳甯娜分拆上市計劃猜想

提起佳甯娜（00126-HK），大衆最普遍的認識就是，哦，那個潮州菜酒樓、佳甯娜月餅、佳甯娜大酒店。沒錯，佳甯娜自上世紀80年代就在在香港從事酒樓經營，從事食品及酒店相關業務，但遠不止如此，從事房地産的投資也是主業之一。公司從90年代初開始在深圳從事房地産開發業務，還是華南城集團（01668-HK）的五個創始股東之一。

股價異動

佳甯娜在港股市場裏，成交量一直平平，股價也極少有大波動，但是今日注定是不平靜的一天。

公司25日一紙公告宣稱，主要股東馬介璋及馬介欽擬按代價每股2.1港元（單位下同）向買方出售87,800,128股及37,628,626股，合共125,428,754股，約占已發行股本總額約10%。完成出售後，買方將成爲公司主要股東。

截止26日收盤，佳甯娜漲24.21%，報1.18元，創52周新高，成交7386萬股，涉資9174萬元，市值爲14.8億元。

（佳甯娜日K線圖）

爲何佳甯娜的股價坐不住了？一是佳甯娜25日收市價爲0.95元，每股2.1元較收市價溢價121.05%。二是此次出售股份的馬介璋及馬介欽。

今年75歲的馬介璋是佳甯娜的創始人、榮譽主席，持有佳甯娜41.51%，而今年67歲的馬介欽是董事會主席、馬介璋的胞弟，持有14.12%。據港交所權益披露顯示，在此次出售股份之前，2017年12月4日至15日期間，主席馬介欽耗資約299.85萬元連續增持佳甯娜的股份，合共328.4萬股。于出售完成後，馬介璋及馬介欽可分別套現1.84億元和7902.01萬元。

馬介欽增持股份數量

願意多花錢入股的買方爲何許人也？公告顯示，買方Qiqi Food Limited，一間于英屬處女群島注冊成立的有限公司，並由馬柔葉全資擁有，各自爲獨立第三方。

公告稱，據公司所了解，買方爲一間投資控股公司及對中國餐飲及食品行業有興趣。買方相信公司現時于中國及香港餐飲及食品行業的地位及潛在發展將爲其投資帶來理想回報。公司相信，各方（包括公司本身）將自買賣銷售股份中受惠。

截止撰文時，港交所權益披露及公司公告尚未披露買方更多信息，不過買方願意大幅溢價入股，且實爲獨立第三方的話，那就有猜想了。佳甯娜是否將重啓分拆上市計劃？

被擱置的分拆上市計劃

在2014年，佳甯娜曾計劃分拆餐飲、食品及酒店業務主板上市，但是由于剛收購“味皇”餐飲品牌，公司考慮需要更多時間來整合餐飲及食品業務至適合獨立上市的規模，公司宣布食品及餐飲獨立上市將不會在未來一年進行。

分拆計劃推遲，原爲整合資源擴大規模，誰曾想業績卻突遇變故。2014財年年內，內地政府實行公務節約消費政策的力度加大，嚴格控制餐飲、接待、差旅等費用，佳甯娜的高檔酒樓及酒店受到衝擊。當年的酒樓及酒店業務營業額下跌超過30%，並且轉盈爲虧。月餅和其他食品的銷售增7%。酒店、酒樓及食品業務的收入從2013財年的6.01億元跌至4.88億元。

酒店、酒樓及食品業務收入及稅前盈利

（單位：港元，年結日爲3月31日，下同）

2015至2017財年，公司的酒店、酒樓及食品業務收入恢複增長。不過在盈利方面卻不穩定，主要因爲公司的酒樓及酒店業務更加困難，許多機構過節不再送月餅在一定程度上削減佳甯娜的月餅訂單。

業績好轉 計劃可重啓？

爲了穩定業績，公司選擇重新調整策略，關閉經營不善的酒店及酒樓，減少酒樓及酒店的數量。另一方面，從高端走向大衆消費，擴大茶餐廳規模。在食品業務上，公司2015年5月斥資2040萬元收購香港的10間面包店和一間食品工廠，由此進入香港面包零售批發市場，也增加收入來源。

截止2017財年兩個財年，佳甯娜收入和盈利情況保持穩定。2017財年，收入約爲8.67億元，與上年同期相若。股東應占溢利約爲1.27億元，同比增長5%。

佳甯娜2013-2017財年業績

（注：2013年末期股息5港仙，特別息30港仙）

2017財年內，佳甯娜的酒店、酒樓及食品業務收入達到7.13億元，占到總收入的82.24%。，稅前盈利7983萬元。餐飲業務營業額增長16%至約3.36億元；食品業務亦增長16%至約3.20億元；酒店經營約爲5731.6萬元，增長3%。

酒店、酒樓及食品業務收入及稅前盈利

酒店、酒樓及食品業務恢複增長，如今引入新股東，還是溢價121.05%，佳甯娜的分拆計劃要啓動了嗎？

地産業務見調整

佳甯娜分拆計劃是否落實並不可知，但在地産方面近來頻見調整。公司正逐漸將資源集中到粵港澳大灣區一塊。

2017年4月，6865萬元出售了香港九龍達成商業物業大廈，7月又8億元人民幣將湖南梓山湖的土地賣予碧桂園（02007-HK）。12月斥資6550萬元人民幣收購深圳福田區物業。

在地産方面，公司現時的主要資源是東莞佳彙生活廣場、華南城國際和深圳馬古嶺項目（城市更新項目）。由于出售梓山湖，未來三年公司將可收取7億元股權出售款。

公司在2017年中報稱，集團正積極物色地産發展及投資項目，包括深圳及東莞的舊城改造項目及深圳和香港的物業投資機會。

總而言之，以昨日收市價0.95元計算，Qiqi Food Limited今次以121.05%溢價入股，以及佳甯拿的創始人與主席轉售股權的故事，還是讓人有很多猜想。

■作者：廖艾芬

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