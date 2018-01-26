川普赴達沃斯宣揚「美國優先」 演講主題可能有這2個重點

美國總統川普 (Donald Trump)，週五 (26 日) 將在瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 發表演說，宣揚他的「美國優先」(America First) 理念；美國政府官員透露，川普的演講內容，應會強調，不再容忍「不公平貿易」與「竊取智慧財產權」等 2 項重點。

川普是 WEF 創立以來，第 2 個親自出席的美國總統 (第 1 人是柯林頓)，在成為總統前，川普從未受邀前往 WEF。

川普出發前，在推特發文稱，「我即將前往瑞士達沃斯，告訴全世界美國有多偉大，我們的經濟蓬勃發展，我的各項作為，使之好上加好，美國終將再度獲勝！」

根據《路透社》報導，美國政府官員表示，川普會告訴他的聽眾，美國不會再容忍不公平貿易，以及竊取智慧財產權。

外交關係委員會 (Council on Foreign Relations) 研究員 Edward Alden 研判，川普會在演說中，對美股表現、稅改過關、新增投資等表現，大肆吹噓。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 日前發表「美元走弱有助美國經濟」的說法，引發外界關注；不過，川普隨後澄清，外界誤解了梅努欽的言論，「美元會越來越強」。

川普也說，若能達成比先前更好的協議，他會考慮讓美國留在跨太平洋夥伴協定 (TPP)。

此外，對於 2017 年 11 月，在推特上轉推極右派團體反穆斯林影片一事，川普首度表達歉意，並重申，他絕非種族主義者，「若你們告訴我，他們是可怕的種族主義者，我一定道歉。」

在川普抵達瑞士前，各國領導人，幾乎一致表達，不認同貿易保護主義的看法。義大利總理真蒂洛尼 (Paolo Gentiloni) 直言，他尊重美國總統川普「美國優先」的理念，但不認同川普對移民、氣候變遷與貿易保護主義的立場。

巴西總統泰梅爾（Michel Temer）也強調，我們活在一個孤立趨勢日益增加的世界，但我們也曉得，保護主義絕非解決之道。