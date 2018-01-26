威剛去年稅前盈餘23.15億 每股稅前盈餘10.7元

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (26) 日公布去年自前稅前利益，去年 12 月營業虧損 1477.9 萬元，主因調節 NAND Flash 庫存，造成毛利率下滑，加上 12 月庫藏股轉員工認股提列一些費用，業外也先提列短投損失，自結去年 12 月稅前虧損 1.01 億元；合計去年稅前盈餘 23.15 億元，以加權平均流通在外股數 21.63 億元計算，每股稅前盈餘 10.7 元。

威剛指出，去年合併營業利益 19.63 億元，稅前盈餘 23.15 億元；截至去年底自結流動比率 147.23%，自結速動比率 74.04%，自結負債比率 65.46%。

威剛去年 12 月合併營收 25.52 億元，月減 13.3%，年增 12.65%，第 4 季合併營收 82.28 億元，季增 0.84%，為全年單季高點，累計去年全年合併營收 322.25 億元，年增 38.8%，創近 4 年來新高；威剛累計前 3 季稅後純益 18.45 億元，年增 2.29 倍，每股純益 8.49 元。

展望今年，威剛強調，在電競、雲端及資料中心應用依舊快速成長下，持續看好今年全年 DRAM 市況仍將有不錯表現；NAND Flash 雖然面對淡季壓力，但價格可望先跌後穩，且有助於帶動終端市場需求回溫。

威剛指出，除在記憶體領域穩步發展，已積極布局電競、工控、車用電子、AI 機器人，預計都將在今年下半年陸續發酵，且帶動本業記憶體、SSD、行動電源等產品大幅成長。