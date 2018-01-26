〈揚明光法說〉總經理徐誌鴻：微投影需求及應用面增 今年續擴大產能

鉅亨網記者張欽發 台北 2018年1月26號17點20分

揚明光學 (3504-TW) 去 (2017) 年營收 44.55 億元，為該公司年度營收在 2011 年以來連續 6 年營收衰退後的首度回升，年成長 8.42%。該公司總經理徐誌鴻指出，微投影需求及應用面增，今年續擴大產能，今年營收仍將呈現成長，預期今年營收的成長幅度將超過去年的 8.42% 幅度。

揚明光學去年的資本支出為 2 億元，徐誌鴻強調，由揚明光學的產能擴張，且今年的資本支出將會超過 2017 年的 2 億元水準，今年的上半年營收將達成 2017 年下半年的 25 億元的高水準。

揚明光學去年資本支出 2 億元，有 1 億元投資於台灣，5000 萬元投資於昆山的鏡頭組裝廠、5000 萬元投資於孟加拉的玻璃鏡頭研磨廠。

徐誌鴻指出，對於揚明光今年營收營收成長的動力，主要來自於微投影模組模組的出貨增加、智能家居產品的應用產品及 3D 列印設備應用及工業光學模組等產品等營收成長。而估計微投影模組在 2018 年營收成長將有「兩位數」的成長幅度。

徐誌鴻說，今年的微投影模組產品需求增加，揚明光學將大幅擴充此一產品的產能，預計由目前的每月 30 萬組擴大到 70 萬組，甚至到 100 萬組；而在微小投影模組的光學元件部分，為來自於揚明光學自製，在本身的製程改善下，將更有助於產品的毛利率增加。

徐誌鴻說，揚明光學的微投影模組應用於智能居家設備比重明顯在成長，同時，該公司出貨於 3D 感測鏡頭的進度上，上半年已有 1 支鏡頭訂單，下半年將開發另 1 支鏡頭，同時，在該公司 3D 感測鏡頭的應用上，上半年出貨以企業用設備為主，下半年將進入消費電子產品的領域。

至於鏡頭使用的玻璃鏡片來源，徐誌鴻透露，該公司已完成到南亞的盈加拉設置玻璃鏡片研磨廠，生產產品除該公司自用之外，目前在全球的玻璃鏡片供應短缺同時，揚明光也接獲來自外部鏡頭廠商的訂單詢問。