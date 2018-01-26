歐股盤中─早盤開高 泛歐 Stoxx 600漲0.3%

週五 (26 日) 歐股早盤開高，各類股多呈現上漲，泛歐 Stoxx 600 指數漲 0.3%。

歐洲央行 (ECB) 日前決議，維持現行利率及量化寬鬆 (QE) 政策，ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 認為，歐元區經濟成長「強勁」。

ECB 日前宣布，維持主要再融資利率為 0、存款利率負 0.4%、邊際放款利率 0.25%，三者皆不變。

決策委員會聲明稱，預期在 QE 結束「很久之後」，還是會將利率維持於目前水準，且在通膨趨近目標之前，現行每月 300 億歐元的購債計畫，將持續實施至 2018 年 9 月，若有必要，會再延長。

個股表現方面，奢侈品集團 LVMH 去年營收達 426 億歐元，年成長 13%，帶動週五早盤股價漲逾 3%；精品品牌 Kering、Christian Dior 股價漲幅皆超過 2%。

軟體開發商 Temenos 集團股票評級獲調升，週五早盤股價大漲 5.5%；輪胎生產商 Michelin 和國防、航太集團 Thales，也因股票評級獲調升，股價分別上漲 2% 及 2.2%。

挪威保險公司 Gjensidige 因去年第 4 季營收表現不如預期，導致股價重挫 6.2%；香水製造商 Givaudan 雖在財報中表示，業績獲得良好成長，股價卻下跌 3%。