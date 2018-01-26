〈仁寶旺年會〉切入桌機滿足一站購足 陳瑞聰：當筆電一哥指日可待

仁寶 (2324-TW) 今 (26) 日舉辦旺年會，席開 650 桌，總經理陳瑞聰在會前指出，去年達到「非 NB」 更快速成長的目標，預估今年占比要增達 35%，他同時強調，今年要想辦法突破，NB 遲早當筆電一哥，同時透過既有的基礎開始切入桌上型電腦，滿足客戶一站購足的需求。

陳瑞聰表示，讓 NB 在市場壓力下持續成長，且占集團營收比重相對降低，及讓非 NB/PC 營收快速成長，這兩個都有達到目標，去年非 NB 比重達 31%，全年出貨 4000 萬部，今年預計包括平板、手機、IOT、AI、手錶等「非 NB」產品出貨將增達 5100 萬部，年增 27.5%，占營收比重將增達 35%，成長幅度超過 NB 相關營收。

他指出，去年 NB/PC 相關包括 NB、AIO、伺服器等出貨近 4000 萬台，今年出貨將成長至 4200 萬台，成長約 6%；筆電產品線今年仍會持續快速成長，伺服器也會有相當大幅度的成長，伺服器去年虧損約 5.5-6 億元，今年虧損將減半，明年開始轉為獲利；另外，今年將進入桌上型電腦市場，今年是一個好的切入時點，預估明年將以 150-200 萬台出貨起跳。

陳瑞聰說，跨入桌上型電腦，主要是有幾個客戶希望仁寶可以切入，這對仁寶來說 ，可以讓 PC 產品發展更均衡，同時滿足客戶一站購足的需求，且桌機的毛利不會比 NB 差。

針對 NB，陳瑞聰相當有自信的說，今年要想辦法突破，仁寶的 NB 遲早當一哥，指日可待；未來的發展則是鎖定 AI、IOT、醫療長照、車用等各領域；在醫療長照已從周邊開始往核心發展；車用電子部份，從 2011 年開始發展到今年，預期最低點已過，去年開始已有案子進來，明年快速成長，2020 年進入百億元營收。