【港股解碼】康佳：淨利預增逾50倍，你真以為我賣了那麼多電視嗎？

在媒體統計的1月26日上市公司正負面新聞中，有一則簡訊“深康佳A(000016-CN)：年報淨利預增51-52倍”。從簡訊內容中可以讀出一個結論，康佳集團在2017年年報的淨利潤或將較上年同期增長5100%-5200%左右。在目前多數上市公司開始披露年報“盈喜”之時，絕大部分公司淨利同比增長都未超過1000%，更別說預增50倍以上。熟悉康佳集團的人應該都知道，這是一家主營家電類的公司，所以在2017年康佳集團真的賣了那麼多電視嗎？

一家主營彩電的公司

根據康佳集團的公司介紹來看，其公司是國內首家中外合資電子企業，是中國彩電行業和手機行業骨幹龍頭企業，公司A、B股股票同時在深圳證券交易所上市。主要從事彩色電視機、手機、白色家電、廚衛電器，淨水系列、日用生活電器、LED、機頂盒及相關產品的研發、製造和銷售，兼及精密模具、注塑件、高頻頭、印製板、變壓器及手機電池等配套業務，是中國領先的電子資訊企業。

從以上資訊得知，公司在家用電器類行業涉獵較廣，業務範圍較大。但對於很多消費者而言，康佳集團最令人印象深刻的莫過於它的電視，而目前公司主營業務占比最高的也是它的彩電業務。

從康佳集團的主營構成圖可以看出，彩電業務佔據其主營業務收入的61.47%，然後其他占比較大的業務分別為白電、手機，但比重均未超過10%，剩下的便是其他主營業務。由此可見，康佳集團目前仍然是一家以彩電為主營業務的家電類企業。

如果說康佳可以在2017年淨利預增50倍以上，那按理說2017年公司經營狀況應該很好吧？但是從產品毛利率上看，2017年中報業績中，公司占主營業務收入最大的彩電業務毛利率僅有16.22%。

而根據最新的彩電行業前九大公司2017年三季報數據對比情況來看，康佳集團產品毛利率僅有10.09%，排在第7位，可見其產品獲利能力並不出色。所以，公司在2017年如何做到淨利潤增長50倍以上呢？

又是“賣子”増利的套路

根據上市公司的披露規則，康佳集團在披露業績預增的同時需要披露其增長原因。於是公司洋洋灑灑600餘字闡述了公司業績增長的原因。

以上就是康佳集團披露的關於公司業績變動的原因，雖說看上去此次康佳集團淨利預增超過50倍與各部門齊心協力共創業績有很大關系，但是，最後一條披露消息還是“出賣”了他們，“2017年度，本公司非經常性損益金額預計約為50億元，主要為本公司轉讓深圳市康僑佳城置業投資有限公司70%股權產生的收益”。

以上關於公司轉讓康僑佳城公司股權早在2017年6月底便開始運作，直到11月份才有所結果。在交易協議中，受讓方深圳市創景投資有限公司將一次付清所有賬款。

根據其披露的交易雙方資訊得知，這個受讓方深圳市創景投資有限公司，成立於2017年9月26日，也就是在康僑佳城於2017年10月13日經北京產權交易所公開掛牌前半個月成立，其實際控制人為龍光地產。此次龍光地產能一出手便能給出近70億人民幣現金一次付清，可謂“真土豪”。

當然最大的受益方還是康佳集團，此次公司一次性可以拿到非經常性損益50億元，相較上年同期淨利潤不足1億元，此次可謂“業績大漲”。

對於康佳集團來說，此次業績預增雖不是自身經營增長導致的結果，不過能通過出售子公司獲得現金，結果也不差，至少可以保證公司淨利潤數據好看一點。但面對目前越來越嚴的監管形勢，此舉短期有效但難能長久，若想實現業績增長，認真考慮自身的經營問題方為最佳。

作者：聶一洲

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