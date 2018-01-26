滬指小幅收漲盤中創兩年多新高 周線強勢六連陽

鉅亨網新聞中心 2018年1月26號15點10分

今日滬深兩市低開高走，午後震蕩上行，創業板指早盤沖高後遇阻回落，午後維持紅盤震蕩。尾盤金融股快速殺跌，帶動大盤回落。最終滬指收漲0.28%，盤中再創兩年多新高，周線強勢六連陽。

截至收盤，滬指報3558.13點，漲0.28%，成交額2581億。深成指報11557.82點，漲0.05%，成交額2438億。創業板報1816.80點，漲0.33%，成交額708億。全周滬指漲2.01%，深成指漲2.32%，創業板指漲5.13%。

從周K線來看，滬指周K線達六連陽，成交量繼續放大。但已接近熔斷機制時期的高點，上升空間相對有限，上方3580點存在較強的技術壓力，同時，短期獲利盤抛壓回吐或對市場形成一定影響。創業板方面，創業板指數目前仍處于底部位置，存在技術反彈的需求，在當前行情下，市場或在主板與創業板市場間來回切換，投資者需關注潛在調整風險。

盤面上，早盤受到人民币升值的影響，機場航運板塊集體走強，中國國航(601111-CN)、南方航空(600029-CN)漲逾6%，陽光股份(000608-CN)高開沖擊漲停後回落。房地産、銀行、券商、等板塊也有不錯的表現，房地産板塊中，世榮兆業(002016-CN)漲停，華聯控股(000036-CN)漲逾8%，華發股份(600325-CN)、信達地産(600657-CN)等均大漲。跌幅榜方面，有色、鋼鐵、航空及次新股等板塊紛紛回調。

目前來看，市場熱點板塊有序輪動，主力資金仍在遵循尋求市場“估值窪地”的投資路徑。投資者可以從市場熱點板塊的有序輪動中，進一步挖掘主力資金尋求市場“估值窪地”的投資路徑。從資金流向看，資金從“白酒家電”向“金融地産”的布局仍會延續。除了銀行、地産，建築、交運、券商的估值與盈利匹配度也相對占優。

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