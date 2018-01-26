產地菜價大跌五成 高麗菜均價跌破十元

先前秋老虎發威衝擊冬季蔬菜大量夭折、延遲上市，造成菜價異常飆高；近期因冬季、裏作和農民趕著春耕，使得各類蔬菜爆大量上市、激增一倍，讓偏高菜價大跌五成，以高麗菜均價跌破十元最慘；彰化市場分析，春節菜價將更便宜。

（李河錫報導）

近入冬季後，天氣相當穩定，但產地各類蔬菜卻連續兩波異常飆漲，令餐飲業、消費者大喊吃不消，不少零售攤商更表示，入冬後應該是高漲蔬菜回檔期，不料菜價不僅沒回跌、還異常飆漲，引發民怨四起；然而，產地菜價一週來卻明顯大跌；以彰化溪湖果菜市場為例，到貨量激增、已多達兩百多公噸，創一年來新高，平均價也從三十塊、幾乎腰斬回穩到十六塊；其中以俗稱「菜王」的高麗菜跌得最慘，均價首度跌破十塊錢，也創下三年來新低；市場總經理楊國強表示，以掃除秋老虎危害的陰霾，在南部農民趕著春耕的情況下，使得冬季與裏作蔬菜全面上市，例如波菜、桐蒿、油菜、大頭菜和蘿蔔幾乎都盛產上市，是帶動整體菜價走跌的主因。

楊國強總經理強調，先前因冬、夏季節蔬菜交替不順，造成供需失衡，才會造成冬令菜價異常高漲；目前則是回穩到合理價位，農民還是有利潤，因此還不需進場干預，反而可以讓經濟弱勢的民眾，能享用平價的蔬菜、好過年！

（攝影：李河錫）