一個月大漲3%之後 「日圓先生」預計日圓還能漲約9%

今年日圓持續升值，累計漲幅達 3%。素有「日圓先生」之稱的前日本財長榊原英姿對日圓景非常樂觀，認為美元 / 日圓跌到 105 或 100 沒有太大問題，年底將邁向 100。

「美元兌日圓跌到 105 或者 100 沒有太大的問題，年底將向着 100 邁進，」素有「日圓先生」之稱的前日本財長榊原英姿周五通過彭博社如此表示。

截至當前（周五亞市午盤），美元 / 日圓交投於 109.47 一線。按照 100 整數關口推算，榊原英姿認為美元 / 日圓還有 9% 的下跌空間。

榊原英姿（Eisuke Sakakibara），1965 年加入日本財政部，曾在 IMF、哈佛大學、早稻田大學等機構任職。他在上世紀 90 年代擔任財長時因強力主張通過干預抑制日元匯率而在外匯市場上呼風喚雨，所以人們稱他為「日元先生」。

12 月中旬至今，特別是 1 月 16 日至今，美元步步走弱，跌向三年最低水平，美元 / 日圓明顯走低，或在 108.61 附近測試支撐線。市場密切關注美方領導人立場，日本的貨幣政策和通膨情況。去年，美元兌一籃子貨幣跌幅近 10%。

昨日美國財長姆努欽在達沃斯論壇上表示，對於持續下行的美元匯率「並不擔心」 ，同時表示「就長期而言堅定看好美元走強」 。此言一出，引發市場擔心爆發新一輪匯率大戰，美元維持弱勢。

但隨後美國總統川普接受 CNBC 採訪時試圖安撫市場情緒。他稱，「美元會越來越走強，最終我希望看到強勢美元。」此後，美元指數應聲反彈，重新升穿 89，由跌轉漲。

「市場的力量以及基本面都表明，美元可能會在今年維持一整年的弱勢，」路透社援引新加坡 LGT Bank 投資策略師 Roy Teo 的話稱。

日本方面，國內通膨持續頹靡，令日本央行在退出超寬鬆貨幣政策方面陷入兩難，一些央行委員已經警告，如果 QQE 持續太久，可能開始對經濟造成傷害。

日圓近期的升值使得日本央行退出 QQE 變得更加複雜。年初至今，日圓已經累計上漲 3%，如今處於四個月最高位。

日本財政部長麻生太郎周五表示，主要經濟體同意避免因貿易競爭考慮而競相貶值本幣匯率。

除了日元之外，榊原英姿還認為，歐元會繼續升值。

他還談到了日本央行行長黑田東彥，預計這位行長還將實施 QQE 一到兩年，可能在會在兩三年後開始討論退出政策。他還稱，黑田可能會在兩三年後退休。

『新聞來源／華爾街見聞』