【港股午評】半日升逾400點 再創新高

港股經過昨日大跌逾300點後，今日重拾升勢之餘，再創下歷來新高，挑戰33100點。從今早大市表現表現來看，今日大市高收機會相當大，若午後大市走勢持續上升，或許有機會突破33200點。

恆生指數中午收市報33083點，升429點；國企指數中午收市報13678點，升290點，成交額為957.05億元。

內銀股今早走勢實在太強，三大中資銀行股均錄得3%以上升幅，一洗昨日的頹勢。內銀股再次獲得投資者垂青，而內銀又是大市重磅股之一，預料大市升勢未必會在短期內結束。

內險股今早同樣錄得升幅，不過動力明顯不及內銀股，有機會成為另一隻紅底股的中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股，半日升幅「只有」2.3%，不就是動力明顯有所不及。至於內險股會否在午後追落後？相信機會不大，畢竟投資者甚少在同一日內調整投資策略，至少亦需要時間調動資金入市。

香港交易所(00388-HK)及券商股今早亦普遍高收，但是表現難與內銀股相比，說實在今日港交所及券商股表現頗令人失望，因為券商股仍未能收復昨日下跌的失地。

投資者今日對地產股興趣不少，其中剛就馬屎埔農地與政府達成補地價協議的恆基地產(00012-HK)升3.7%，是眾藍籌地產股中表現最突出。恆地已接連就位於香港東北的農地轉換成住宅地，逐步釋出農地儲備價值。若短期內再有相關方面消息，地產股會繼續獲投資者垂青。

能源股今早全面下跌，與今早的文章作出的預測完份相反，不會為預測錯誤作任何抗辯。

2018年1月26日中午12時37分

文﹕張偉倫

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