沙特基礎工業公司向40 North和Corvex收購科萊恩策略股份

化學領域的全球領先公司沙特基礎工業公司 (SABIC) (SABIC: AB) 已同意向 40 North 和 Corvex Management 收購全球性特種化學品公司科萊恩 (Clariant) (VTX: CLN) 約 8300 萬股票。此次對科萊恩約 24.9% 股份的收購，將使沙特基礎工業公司成為科萊恩的最大股東，同時也代表著沙特基礎公司立志成為全球首選化學品領先公司的增長與多元化策略的又一關鍵里程碑。



此次收購是沙特基礎工業公司長期增長策略的一部分，仍然致力產品差異化以及為客戶創造價值。科萊恩是對沙特基礎工業公司現有特種品業務的補充，完全符合後者開啟特種化學品領域新增長機會的策略。







沙特基礎工業公司目前暫無完全接管科萊恩的計劃。







沙特基礎工業公司和科萊恩已成功就它們的合資企業 -- 工藝技術和催化劑開發公司 Scientific Design 展開合作。沙特基礎工業公司期待與科萊恩展開討論。







Standard Industries 聯合行政總裁兼 40 North 聯合信息總監 David Winter 表示：「沙特基礎工業公司是化學品行業成熟的全球領先公司，擁有世界級管理團隊以及長期、成熟的未來願景。我們相信，此次交易將使科萊恩能夠繼續其努力成為全球特種化學品領先公司的道路。」







Standard Industries 聯合行政總裁兼 40 North 聯合信息總監 David Millstone 評論道：「2016 年起，我們便成為了科萊恩的大股東。沙特基礎工業公司對科萊恩的策略投資已取得圓滿成功，我們很高興為推動實現成功的策略投資貢獻了一份力量。」







此次收購交易的完成還取決於監管批准的完成情況。



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