【UOBAM日訊】匯率牽動漲跌神經美股漲歐股跌

◆國際股市

◇週四美股三大指數漲多跌少，美元匯率上演過山車戲碼，美國財政部長 Mnuchin 連兩天在全球經濟論壇上支持弱勢美元的立場，加上歐洲央行未能釋出讓市場信服的鴿派信號，歐元大漲壓抑歐股表現，終場德法股市均下跌，美元指數盤中則跌破 89 關卡頻創波段新低，尾盤由美國總統川普出面緩頰，表示 Mnuchin 立場被媒體誤解，希望看到強勢美元，美元指數自此由跌轉漲，美股也自美元反彈後漲幅收斂，不過卡特比勒和 3M 因財報利多激勵道瓊工業指數上漲 0.54% 再創新高。

◇板塊方面，蘋果因 iPhone 銷量遭下調，連兩天下跌逾 1% 拖累科技股表現，美元回漲後，美債殖利率下半場回落，公用事業板塊反彈 1.53% 領漲大盤，醫療設備廠 Varian 財報後大漲 12.4%，生技公司 Celgene 和 Biogen 也因財報利多上漲 2.1% 和 1.2%，帶領標普醫療保健指數上漲 0.89% 漲幅居次。

◆每日一表

本週一法國最大藥廠 Sanofi 宣佈以 116 億美元收購 Biogen 旗下的血友病藥物專研公司 Bioverativ，同日美國大型生技藥廠 Celgene 也宣佈以 90 億美元，溢價 63% 收購 CAR-T 免疫療法公司 Juno，兩大併購消息讓 2018 年開年的第一個月醫療保健行業併購規模就接近 300 億美元，相當於 2017 年上半年的總規模，稅改後企業海外現金匯回替大型生技製藥公司的併購帶來財源，CNBC 引用 BairdResearch 的研究資料顯示，截至 2017Q3 的企業財報中，大型生技製藥公司海外現金部位占比遠遠超過美國境內現金 (參考左下圖)，而誰是下一個可能被併購的生技製藥公司，1 月 24 日財經媒體 Marketwatch 的醫療保健專欄作家 JeffReeves 列出 5 家 2018 年可能被併購的生技公司，整理如下表所示；

