【異動股】房地産板塊繼續走強 世榮兆業(002016-CN)漲停

午後，房地産板塊繼續走強，截止發稿，世榮兆業(002016-CN)漲停報13.19元，華聯控股(000036-CN)漲8.89%報11.27元，華發股份(600325-CN)漲7.73%報9.20元，新城控股(601155-CN)、陽光城(000671-CN)、格力地産(600185-CN)漲超5%，南山控股(002314-CN)、珠江實業(600684-CN)、中交地産(000736-CN)等股均紛紛上漲超4%。

消息面上，2017年是房地産行業集中度真正開始快速提升的一年，各種資源向龍頭房企匯集。未來，房企規模將呈跨量級的提升，已有房企巨頭提出2018年沖刺萬億銷售目标。規模優勢下，龍頭房企將控制更多土地，内在價值提升。再加上2018年不少房企將迎來高溢價項目結算高峰，有助于房企業績持續釋放。

近期，各大房企都在召開年度工作會議，已有規模排名前四的房企在内部提出2018年“保八千億、沖萬億”的銷售目标。自2010年萬科成為房地産行業首家年度銷售破千億的房企，到2017年“碧恒萬”三巨頭齊齊突破五千億銷售大關，從千億到五千億的量級跨越用了7年。有業内人士預計，随着行業集中度的加速提升，從五千億到突破萬億，龍頭房企規模跨量級提升所需時間將大大縮短。

分析認為，随着地産行業集中度不斷提升，業内人士開始預測龍頭房企銷售金額或在不久將來突破萬億元，這將對龍頭地産股業績有較大提升。

克而瑞房地産研究中心數據顯示，截至2017年末，銷售規模達千億的房企有17家。TOP10房企已占據近1/4的市場份額，集中度較2016年末提升5.7個百分點;前200強的市場份額已達62.3%。2018年，市場集中度有望加速提升，龍頭房企優勢將更加明顯，預計今年的房企前四強銷售總額有望達到3萬億，Top10房企市場份額預計將達到35%，Top30房企則有望占到市場的半壁江山。

此外，據媒體26日消息，目前《粵港澳大灣區發展規劃綱要》已順利完成，預計有望在近期獲得批準實施。下一步，廣東將聯手港澳共同建設粵港澳大灣區國際科技創新中心。粵港澳大灣區雖然已經有一定的經濟規模，目前在一定程度上落後于紐約，東京和舊金山灣區，因此有非常大的發展空間。随着政策的推動，當地産業升級，經濟規模擴大，會吸引更多的就業人口和人才技術聚集。因此看好基建交通，高新技術，金融等領域。随着資源和人口的進一步匯集，房地産行業發展空間巨大。

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