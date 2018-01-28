撰文 ‧ 梁旅珠

鱈場蟹、毛蟹和楚蟹，是日本三大名蟹，其中，屬腳特別細長的楚蟹，最能代表纖細的日本之味。

尤其日本海的楚蟹，一年有 7 個半月禁捕，每到 11 月 6 日開禁日，各產地漁港初次競標價一定會成為新聞焦點！像是 2016 年鳥取縣的一隻頂級公蟹，就曾標出 130 萬日幣（約合新台幣 34 萬 7 千元）天價，楚蟹「冬日味覺之王」的名號，當之無愧。由於解禁期只到翌年的 3 月 20 日，在注重旬食的日本，活跳跳的鮮美楚蟹，就成了最讓饕客們怦然心動、恨不得馬上殺到產地去大快朵頤的夢幻食材。

新鮮度、性價比

產地才是王道

為什麼要專程到產地去吃？最重要的原因，當然是活蟹離開海洋後若處理不當，蟹肉很快會消瘦而失去風味，加上貯放和運送過程容易受傷或死亡，出了產地多半是一捕獲即急速冷凍的冷凍蟹，或是「浜茹で」（在漁港先水煮過），很難吃到元氣十足的新鮮活蟹。正因如此，「カニ刺」（生蟹）與「カニみそ」（蟹味噌），以及解禁期更短、幾乎不出產地的雌蟹，都是在當地才能嘗到真滋味的「珍味」。

此外，價格也是一大因素。在產地自購一隻品牌大蟹，假設要價日幣 3 萬元（約合新台幣 8 千元）；在漁港民宿吃連住宿，就要大約日幣 4 至 5 萬元；附近高級旅館享用得花日幣 6 至 8 萬元；一到東京餐廳少不了要超過日幣 10 萬元（約合新台幣 2 萬 7 千元），不但比產地價翻了 3 倍，甚至還沒辦法吃到真正的全蟹餐！

日本楚蟹漁場分布極廣，日本海沿岸及太平洋岸的茨城以北都有，又以山陰、北近畿到北陸的日本海沿岸漁港所捕獲的楚蟹風味品質最佳，分別依捕獲區域而另稱為「松葉蟹」、「越前蟹」、「加能蟹」；代表性漁港有石川縣橋立港、福井縣三國港、京都府間人港、鳥取縣境港，及兵庫縣津居山、柴山與香住港，其中知名度最高的品牌蟹有號稱「夢幻蟹」的「間人蟹」，和以「皇室獻上品質」聞名的三國港「獻上蟹」，各有不同形狀顏色的塑膠吊牌驗明正身。

近年來，各產地都發現品牌的重要性，紛紛推出最高標準的頂級楚蟹品牌，像是越前蟹的「極」和柴山港的「柴山 Gold」。品牌化較慢的鳥取縣身為「松葉蟹」名稱發祥地，為不負螃蟹消費量與楚蟹漁獲量第一的名號，不但打出改名「蟹取縣」的宣傳活動，也於 2015 年推出頂級品牌「五輝星」。產地、漁港越來越多品牌加入戰局，教人眼花撩亂，也讓楚蟹成了「花名」最多的螃蟹。

不趕車、不擔心形象

美食美宿雙重奏

從日本各地前來楚蟹產地的距離都相當遙遠，比起來去匆匆在餐廳拘謹用餐，「一泊二食」才是王道！泡湯之後，輕鬆穿著浴衣在女將（老闆娘）和仲居（服務人員）款待下大啖螃蟹，暢飲美酒，不須注意姿態優雅、更不必在意滿桌狼藉，飽食之餘，還不用擔心趕不上電車，可以倒頭就睡，何等享受！

山陰沿海善於料理螃蟹的民宿和料亭旅館不少。對於「食通」來說，住宿與服務好壞或許不重要，畢竟終極目標在於一啖最新鮮的楚蟹；但若講究料理手法與住宿品質的饕客，不妨到石川縣加賀溫泉鄉的名旅館如「花紫」、「あらや滔滔庵」、「無何有」，天橋立的「文珠莊松露亭」，或前往結合名漁港與名溫泉的城崎溫泉名宿「西村屋」、「三木屋」吃螃蟹大餐，確保「至福」美食加「至高」美宿的雙重享受！



來源：《商業周刊》 1576 期

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