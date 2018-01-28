【撰文／陳子榕】

久元電子 (6261) 以提供客戶整合性的 Turn-key Solution 服務為導向，服務範圍涵蓋半導體及光電產品，滿足 PC 週邊、邏輯 (Logic)、混合訊號 (Mixed-Signal)、非揮發性 (Non-volatile) 記憶體、MCU、RF 及類比 (Analog) 電源等產品規格，並積極跨入 CIS(CMOS Image Sensor 影像感測器) 及 LCD 驅動 IC 等領域，近年來更擴及包括陶瓷、石英玻璃、光學玻璃、PCB 基板等特殊材料之切割，並跨足物聯網產業鏈，看好明年 RFID、WLCSP 及 Mini LED 布局，預估久元 2018 年業績目標成長 10％以上。

久元研發自製 RFID 後段代工相關設備，轉供自用投資中國大陸揚州久元電子，跨足物聯網產業鏈，物聯網終端需求及應用進入成長期，可望持續受惠，久元正向看待 RFID、晶圓級晶片尺寸封裝 (WLCSP) 及 Mini LED 等對明年業績貢獻，預期光電事業明年轉型成效可顯現，有助切割挑檢代工事業；半導體測試代工相對穩定；自有設備銷售有機會續創新高。

久元及宏齊合資成立揚州久元，久元因具有生產挑撿機及自動化模式技術，開發出生產電子標籤機台，深具成本優勢，獲得國際成衣電子標籤廠青睞，目前揚州久元電子標籤的單月出貨量已達 4000 萬片，並於去年第 4 季開始轉虧為盈。

久元 106 年第 3 季綜合損益表，每股盈餘 1.31 元 ; 前 3 季 EPS 2.84 元，第 4 季營收 9.96 億元，創近 3 年新高。再加上久元自製 RFID 後段代工相關設備，跨足 IoT 產業鏈，2017 年下半年漸收成效。久元自結 11 月合併營收新台幣 3.22 億元，比 10 月 3.13 億元增加 2.78％，較去年同期 2.99 億元增加 7.41％，其中半導體測試代工事業營收 1.49 億元，半導體及光電切割挑檢代工事業 1.24 億元，自有設備銷售 0.49 億元。

久元累計今年前 11 月久元自結合併營收 33.09 億元，較去年同期減 1.38％。法人估全年 EPS 挑戰 4.0～4.35 元，本益比還有拉高的空間。

來源：《萬寶週刊》 1265 期

更多精彩內容請至 《萬寶週刊》