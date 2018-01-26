亞馬遜在超市的雄心受威脅 傳阿里巴巴與克羅格合作

據《Business Insider》報導，消息人士透露，美國連鎖超市克羅格 (KR-US) 與中國電商巨擘阿里巴巴 (BABA-US) 擬攜手合作，雙方已開始協商合作方式，若雙方達成協議，將威脅亞馬遜與 Whole Foods。

雙方可能有多種合作形式：

1. 阿里巴巴可能會嘗試說服讓克羅格接受支付寶付款，這樣在美國的中國遊客，可以輕鬆地在美國本土最大的超市購物結帳。

2. 克羅格可能會向阿里巴巴請教，如何針對中國消費者行銷，提升他們的購買力，如果 Costco 在 2014 年時，所採取的策略。

3. 阿里巴巴可以直接收購克羅格，這會使阿里巴巴在美國有 2800 間實體的零售店面，足足為亞馬遜的 6 倍之多。

山東省商務廳於 18 日所發的新聞稿指出，「阿里巴巴與克羅格、銀泰和大潤發展開合作，欲加速線上和線下的銷售整合。」

針對合作案，阿里巴巴發言人表示：「阿里巴巴每天都會與世界各地的數百家企業進行談話，以擴展商業關係，吸引更多中國消費者，而克羅格就是其中一個例子。」克羅格則是拒絕回應。

克羅格的顧問 Brittain Ladd 在去年 6 月於 LinkedIn 發布的文章中，提及克羅格與阿里巴巴合作的可能性。他寫道：「我相信阿里巴巴應該收購克羅格，作為進入美國市場的一種方式，並擴展和完善其全球零售生態系統，若雙方合作，將使亞馬遜 / Whole Foods 以及沃爾瑪 / Jet.com 的影響力變弱，同時為克羅格的消費者增添巨大價值。」

Ladd 建議克羅格可以授權支付寶，或者在美國推出阿里巴巴的盒馬鮮生超市，該超市有像 Amazon Go 一樣的自動結帳櫃檯。克羅格一直努力於旗下超市變得更數位化，該公司預計今年將推廣掃描商品自動結帳功能「Scan, Bag, Go」至 400 間店。

同時，克羅格將在 200 間店設置數位商品架功能「Kroger Edge」，該功能將以電子標籤取代傳統的紙製價格標籤，電子面板將顯示商品營養資訊以及影片介紹。