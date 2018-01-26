川普抵達沃斯 WEF演說料大談美國優先 與全球政商精英唱反調

美國總統川普昨 (25) 日抵達瑞士達沃斯，準備出席世界經濟論壇 (WEF)，他抵埗後表示，將向與會政商界領袖傳達繁榮及和平的訊息，又稱達沃斯「很好」。川普今 (26) 日會於論壇上發表演說，預料會談到其「美國優先」主張與全球化的關係，並展示近期美國經濟發展成果，與全球政商界精英大唱反調。

香港《文匯報》綜合外電報導，川普 (Donald Trump) 當選美國總統前，不少分析師預料他提出的保護主義政策，可能引發貿易戰及經濟衰退，但美國經濟過去一年維持穩健增長，股市屢創新高，稅制改革方案亦順利通過，降低企業經營成本，預料川普將在論壇上提到這些成果。

川普啟程前表示，期望藉這次行程能吸引商界投資美國。他周三 (24 日) 在微博 twitter 發文時，亦稱此行是要向世界宣示美國的強大，「我們經濟繁榮，只要有我在，這只會愈來愈好...... 我們的國家將再次勝利！」

白宮官員透露，川普的演講內容將與近期外訪時的言論相似，強調美國希望與各國繼續緊密合作，但期望減低貿易逆差。預料川普亦會批評對美國不利的貿易協定，並嘗試強調「美國優先」能與全球化共存。

陪同川普出訪的美國財長努欽 (Steven Mnuchin)，周三強調美國支持自由貿易，願意續與全球合作，「美國優先」只是表示川普願意照顧美國工人及國家利益，「就像各國領袖一樣」。

除了演講，川普在兩日行程中，還會跟英國首相梅伊 (Theresa May) 及盧旺達總統卡加梅 (Paul Kagame) 會晤。川普去年在 twitter 轉發英國極右團體的影片後，美英關係轉差，川普更取消訪英；此外，川普早前被爆形容非洲國家是「屎坑國」，引起激烈反響，盧旺達正是非洲聯盟輪任主席，故兩項會面頗具象徵意義。

繼德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 批評部分國家「自我中心」後，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 周三亦在論壇上發言，同樣把矛頭指向川普，指達沃斯過去數天大雪紛飛，諷刺對方質疑全球暖化的言論。

馬克宏針對川普的保護主義政策，強調全球化進程必須繼續，但承認國際社會需協助被忽略的一群。他又揚言法國經濟改革後已「回歸」，再次成為歐洲核心。馬克宏早前受訪時，透露曾透過電話力邀川普出席論壇，期望對方在論壇上展示美國的戰略方針，並與世界對話。

梅伊昨日在演說中，主要討論科技及互聯網發展對經濟的影響，只花相當小篇幅談論國際政治。她稱各國需共同合作，幫助全球人民，極左或極右民粹主義均未能帶來進步，惟未有提到英國脫歐後的願景。