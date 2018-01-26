全球圍剿聲中，瑞士「順理成章」成了ICO中心

目前全球前十大 ICO（首次代幣籌資）中，有 4 個是在瑞士進行的。瑞士政府已經成立 ICO 工作組，很快也將推出監管措施。但外界擔憂，支持 ICO，會讓瑞士再次成為「洗錢天堂」。

就在大多數國家對 ICO 唯恐避之不及時，卻有這麼一個發達國家對 ICO 持歡迎態度，這就是瑞士。

瑞士經濟部長 Johann Schneider-Ammann 稱，瑞士想要變成一個「加密國家」。實際上，目前瑞士已經成為 ICO 的理想地區，根據普華永道的數據，目前全球前十大 ICO 中，有 4 個是在瑞士進行的。

對大多數國家來講，嚴格限制 ICO 主要是擔憂數位貨幣的安全性、監管以及波動性。目前，瑞士政府也已經成立了一個包括監管部門和立法部門在內的 ICO 工作小組，此外，市場預計，瑞士監管部門也將很快訂定出對 ICO 的監管措施。

瑞士聯邦政府金融官員 Jörg Gasser 稱：

我們認為 ICO 的潛力巨大，但是這個市場並不像我們希望的那樣受到監管。我們希望 ICO 市場能夠繁榮發展，但是不希望影響到瑞士金融市場的高標準和完整性。

華爾街見聞主編精選文章《「洗錢天堂」名聲在外，瑞士「順理成章」成了全球 ICO 中心》提到，ICO 發起人選擇瑞士，看中的是當地寬鬆的監管環境和極低的稅費。

瑞士政府對數位貨幣的監管態度一貫開放，不僅允許居民們使用比特幣來購買商品，對區塊鏈技術也非常積極。該國最近還在以太幣區塊鏈上發起了數字身份證的活動。

這種寬鬆的監管情緒蔓延到了 ICO 上。據 swissinfo.ch 報導，瑞士基金會監察委員曾表示 ICO 基金會與其他基金會一樣都是生意，因此無需對其採取特別監管。他們還允許這些基金會賺錢牟利。

不過，對瑞士歡迎 ICO 的態度，外界提出了質疑。

一些媒體評論稱，ICO 公司們往往能籌集到數以千萬、甚至以億美元計的資金，而啟動一個代幣項目其實用不着這麼多錢。

另一些人則感到憤怒，因為一些 ICO 發行方將募集到的錢轉入基金會後，又以某種方式將錢打入了發行者的帳戶，實現憑空套現，這類似於「洗錢」。

一些行業專家對目前 ICO 潛在的欺詐活動表示憂慮，稱瑞士監管者的寬鬆態度助長了這種非法行為。批評家們普遍擔心，藉由加密數位貨幣，瑞士正在重新成為全球銀行保密基地之一。



『新聞來源／華爾街見聞』