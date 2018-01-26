美股盤中─企業季報強勁 道瓊上漲逾130點

Caterpillar 與 3M 公布季報較預期強勁，支撑美國股市週四上漲。道瓊盤中上漲逾 130 點。

Caterpillar 股價上漲 2.8%，而後回檔。3M 上漲 2.4%。

分析師說，企業公布的數據，加上主管的樂觀觀點，促使分析師調高了獲利預估，支撑了股市上漲。此外，美國與海外經濟強勢成長，亦為股市利多。

台北時間 00:20

道瓊工業平均指數上漲 115.74 點或 0.44% 至 26367.86。

Nasdaq 指數上漲 11.90 點或 0.16% 至 7426.96。

S&P 500 指數上漲 3.33 點或 0.12% 至 2840.87。

目前為止，第四季企業獲利與銷售大多高於預期。已公布財報的企業中，77% 獲利優於預期，79% 銷售優於預期。

分析師說，目前為止，企業獲利強勁，足以增加股市動能。少數著名企業獲利令人失望，其股價於過去幾季，已下跌反應。

現在要宣布財報季亮麗，尚嫌太早，但消息面確認了近幾個月，全球經濟數據所顯示的情況，即 2017 年需求大幅加速，而大多產業的需求尚未獲得滿足。

投資人亦注意歐洲情況，歐洲央行今日決議維持利率不變。

週三，美國股市創新歷史高點，而後回檔。科技股震盪，股價已高，且擔憂美國的保護主義政策，使得股市自高點下滑。