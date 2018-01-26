索羅斯：川普是全球威脅 讓美國走上核戰之路

希拉蕊的堅定支持者、億萬富翁索羅斯在達沃斯論壇痛嘲川普，認為他是全球的威脅，想把美國建成「黑幫國家」，對東北亞局勢策略不當令美國走在核戰之路。他還認為川普不會獲得第二屆總統連任，今年國會中期大選也是民主黨獲勝。他認為比特幣是泡沫，但可能不會崩盤。

雖然今年美國派出了七位部長隨行、總數近 1500 人的「巨型」代表團參加達沃斯論壇，川普還成為 20 年來首位出席並致辭的美國在職總統，達沃斯卻愈發成為美國被攻擊的地方。

不僅美國財長姆努欽「首肯」弱勢美元的言論，被歐洲央行行長德拉吉、全球最大對沖基金創始人達利歐，甚至是川普本人「齊噴」，川普也成為多位大佬的嘲諷靶心。

一向堅定支持民主黨總統候選人希拉蕊的億萬富翁、「金融巨鱷」和政治活動家索羅斯，周四在達沃斯論壇演講中表示，川普政府是全球的風險要素，正在嘗試建立一個「黑幫國家」（mafia state），但被美國的憲法、機構和公民社會阻攔。更可怕的是，川普正引領美國走上核戰之路。

他認為，川普對東北亞地緣政治危機的處理模式，不是傳統智慧「蘿蔔加大棒」，而是沒有蘿蔔只見大棒，反而激發朝鮮的逆反心理去加速發展核實力，也可能促使美國不得不用核優勢先發制人。這種用發動核戰爭的方式去阻止核戰爭，簡直是自相矛盾的策略。

索羅斯還預言，川普別看現在挺風光，在全球政壇的影響力只是暫時的，「到 2020 年以後就會消散」。他也會運用自己的政治資源來對抗川普，似乎篤定川普只能任滿一屆，他還預計民主黨人將在 2018 年中期大選中贏得重大勝利。

不過財經媒體 CNBC 發現，索羅斯不僅在競選籌款中支持了希拉蕊，也進行過一些押注川普會敗選的金融投資投注，但在 2016 年川普勝選後虧了 10 億美元。

索羅斯還在演講中談到了谷歌和 Facebook 等科技巨頭已接近壟斷地位，並刻意製造用戶對其所提供服務的上癮症，來實現對市場市佔率的控制能力，但這極具傷害性，特別是針對青少年。他認為網路平台和某些賭博公司一樣，都在永久損害人類的注意力，川普稅改和歐盟的從嚴監管態度，都會干擾美國科技巨頭在全球的主導地位。

索羅斯還認為比特幣泡沫按道理會「尖銳地破碎」，就像歷史上其他泡沫一樣，不過只要投資者還有「信仰」，結局可能會有所不同。有一點能肯定的是，比特幣並非穩定的儲值工具，高波動性令其無法成為貨幣，這令數字加密貨幣展現典型的泡沫屬性。

「通常某類東西的價格走出拋物線時，都會伴隨大幅崩盤。但對於比特幣來說，只要還能驅動價格上漲，結局可能不同，操縱比特幣價格的『莊家』可以在海外市場繼續設置誘餌（nest egg），用錢生錢。」

所以他認為，比特幣可能不太會一下子跌到谷底，而是形成相對平緩的頂部位，他也更看好比特幣底層技術區塊鏈的應用。

『新聞來源／華爾街見聞』