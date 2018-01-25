歐洲央行會議前瞻：這兩大問題德拉吉避無可避

摘要：台北時間周四晚 20:45，歐洲央行將公布利率決議。除了退出 QE，市場關心歐洲央行如何就強勢的歐元做出表態。目前，歐元已經漲至三年來高位，歐洲央行高官提醒，強勢歐元或將拖累歐元區通膨。

台北時間周四 20:45，歐洲央行將公布歐元區利率決議，之後，行長德拉吉將出席新聞發布會，回答記者提問。

目前，市場最關心兩個議題：第一，歐洲央行對退出 QE 的表態；第二，歐洲央行對強勢歐元的態度。

美銀美林評論認為，去年 10 月以來，歐洲央行都格外平靜，但 1 月的這次新聞發布會將不會平靜，因為德拉吉將不得不面對明確歐洲央行退出 QE 時間表和歐元大漲兩大議題。

退出 QE：能早就不要拖

歐元區的經濟增長持續好於預期，越來越多的歐洲央行高官認為，如果能儘早退出 QE 就不要拖。

市場也預期今年歐洲央行將必須走出負利率時代。

不過，市場也預計，由於通膨仍然難以達到歐洲央行目標，歐洲央行周四可能宣布維持 QE 規模不變，換言之，在 9 月之前，歐洲央行會維持每個月 300 億歐元的購債規模。

歐洲央行高級官員 Benoit Coeure 認為，此次很可能是歐洲央行最後一次延長購債。

德拉吉曾說，歐元區通膨上升的信心正在提升，並將放緩量化寬鬆的步伐。

從長期來看，市場也看好歐元區經濟。瑞士 Pictet Wealth Management 的高級經濟學家 Frederik Ducrozet 直言：「如今的歐洲經濟已經不僅僅是復甦，而更是擴張。這意味著利率可以更高一些。」

在周四的會議上，市場期待，歐洲央行能夠進一步確認逐漸退出 QE 的信號。

關於歐洲央行退出 QE 的時間表，據彭博對多名經濟學家觀點的總結可能是這樣：

在 2018 年 3 月，歐洲央行將改變前瞻指引；6 月前，歐洲央行將決定退出 QE 的時間；10 月起，歐洲央行每月購債規模將從 300 億歐元下調到 150 億歐元，年底前正式退出 QE。在明年第二季，歐洲央行將開始金融危機後的第一次升息。

強勢歐元會帶來什麼影響？

歐洲央行必須面對的另一個問題是，目前歐元兌美元已經漲到三年來最高，市場期望，歐洲央行必須就歐元走勢表態，確認持續走高的歐元是否會傷及歐洲經濟。

此前，已有多名歐洲官員表示強勢的歐元或將拖累歐元區通膨。

歐洲央行副行長 Vitor Constancio 表示，強勢的歐元將會給難有起色的通膨帶來更大的壓力。12 月，歐元區的通膨增速為 1.4%，依然低於歐洲央行 2% 的目標。

歐元走強，意味著歐元區出口將更貴，但是進口產品將更便宜，從而壓低通膨。

法國央行行長 Francois Villeroy de Galhau 擔憂，強勢歐元或將給歐元區經濟帶來不確定性。

ABN Amro 預計，歐元走強，將給減緩歐元區通膨增速 0.1 至 0.2 個百分點。

ING 銀行駐倫敦的外匯策略師 Viraj Patel 則認為歐洲央行此次會議並不會就歐元做出太強硬的表態。Patel 認為，如果這次歐洲央行不就歐元走高做出強硬表態，歐元會在今年夏天之前突破 1.25 美元。而 1.25 才是歐洲央行對歐元走強做出強硬表態的下限，如今雖然歐元強勢，但沒有足夠的證據表明，強勢歐元已經傷害到了歐元區經濟。

還有什麼看點？

首先，對歐洲央行來說，此次會議是近一個季度以來最不平靜的一次。由於此前德拉吉因為「大嘴」引發市場擔憂的先例，德拉吉能否在本次會議上使用恰當的措辭，是市場關注的焦點之一。

第二，從今年年中起到 2020 年初，歐洲央行將出現人事大調整。最先是今年 6 月副行長 Vitor Constancio 卸任，之後，將有多名高官離開歐洲央行，德拉吉本人也將在 2019 年下半年卸任。

不過，市場認為，最引人矚目的還是 Vitor Constancio 的繼任者，因為往往這個副手職位能對歐洲央行的政策產生較大影響，並不排除 Vitor Constancio 的繼任者在德拉吉退休後接替他的可能性。

歐洲央行最終的人事變動，歐洲央行本身並沒有什麼發言權，而是要靠歐盟各成員國討價還價才能最終確定。

『新聞來源／華爾街見聞』