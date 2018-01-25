〈外銀看今年景氣〉別擔心美國經濟衰退 星展看好這3利多 將推升美股向上

美股屢創歷史新高，市場一度出現美股 8 年牛市將結束的雜音，對此，星展銀行零售銀行及財富管理首席投資總監侯偉福今 (25) 日表示，美股仍處甜蜜點，儘管本益比偏高，但第 1 季在美國企業獲利優於預期、美國稅改法案及經濟成長穩健且通膨偏低帶動下，美股將可持穩向上。

侯偉福指出，美國經濟穩健成長，估計 2018 年與 2019 年 GDP 成長率將分別達 2.4% 與 2.5%，而政府財政政策也將支撐經濟成長，稅改法案若通過參眾兩院同意，將可成為經濟成長催化劑。

他也強調，美國經濟步入衰退的機會不高，根據紐約聯邦銀行預估，美國步入經濟衰退的機率只有 7.6%，即便市場有美股評價偏高的雜音，不過，這是市場過度擔憂，美股本益比雖已達 19 倍，但比起 2000 年科技泡沫時的 26 倍，美股估值雖偏高，但尚未高過歷史高點

侯偉福表示，展望 2018 年第 1 季，美股仍處於甜蜜點，表現可望優於其他成熟市場，原因在於美國經濟成長穩健且通膨偏低，以及企業獲利可望年成長 10%。建議投資人未來 3 到 6 個月資產配置，可減碼現金、並可加碼股市。

至於產業部分，侯偉福說，相對看好科技、金融以及非必須性消費產業，其中，美國創新科技為科技產業的領導者，包括機器人、人工智慧以及物聨網等題材，可望持續推升各產業的獲利。