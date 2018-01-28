電玩展開跑 遊戲股怎麼買？

【撰文／張文赫】

台灣職業電競高手陳威霖在 2017「爐石戰記」全球巡迴賽世界總決賽從 0 比 2 的劣勢下，反敗為勝，為台灣奪下冠軍，總統蔡英文也在臉書發文到賀這位新台灣之光，台灣電競實力在國際上發光發熱。台北國際電玩展元月 25 開跑，與東京電玩展、上海遊戲展並列亞洲三大遊戲會展，成為海內外遊戲商兵家必爭之地，相較去年會展，今年設攤率年增 17％、參展企業年增 43％、參展國家數成長 86％，三大指標同步成長，顯見台北國際電玩展地位愈來愈高，吸引更多遊戲商進駐，但是遊戲概念股要怎麼選是一大學問，否則真的會「一場遊戲一場夢」。

Switch 賣到翻 任天堂股價創 9 年高

Switch 2017 年 3 月開賣到年底，光 10 個月的時間，全球賣出千萬台的佳績，是美國、日本歷史上銷售速度最快的遊戲機，日本當地賣破 330 萬台，等於每 38 位日本人就有一台 Switch，而這還只是 10 個月的成績，330 萬這個數字已超越 2000 年開賣的 Sony PS2 第一年的成績，以及任天堂前作 Wii U 在 5 年間的 3300 萬台銷量，美國則賣出 480 萬台，任天堂公司預計到本財季年度截止，銷售數字可能攀升到 1400 萬台，光靠 Switch 就讓任天堂股價創下 9 年新高。

已然風靡全球的任天堂 Switch 再添新玩法，其全新配件 Nintendo Labo 徹底點燃遊戲圈，Nintendo Labo 是任天堂為 Switch 打造的一系列厚紙板配件，玩家可以將 Switch 主機插入到由各種紙殼板拼裝成的卡牌紙盒中，然後通過其與 Switch 自帶體感遊戲進行聯動，實現鋼琴、釣魚、摩托車、房屋、遙控車等 5 種截然不同的體感遊戲，顛覆傳統遊戲主機的新玩法，這讓原本就已經賣到缺貨的 Switch，供需缺口更持續擴大，目前 Switch 的月產值為 200 萬，2018 年度初期階段的月產量目標最高為 250 萬台。

Switch 缺貨問題停不下來，只會好的供應鏈，立積 (4968) 的射頻元件以矽和砷化鎵的技術，提供完整系列的功率放大器，低雜訊放大、射頻開關與射頻前端模組，打入 Switch 供應鏈，手機用的 Wifi 晶片 802.11ac 2-in-1 已被三星、中國品牌廠採用，新一代的 802.11ac 3-in-1 今年可望起飛，並打入亞馬遜的智慧音響 Echo 供應鏈。另外中國去年光纖市場調整結束，今年大陸網通標案將持續開出，目前中國移動在去年 12 月已經宣誓，將持續建設 GPON、EPON 等基礎建設，拓展固網到 100G 傳輸速度及佈建 5G 通訊等應用，將可望開出更大規模的網通標案，立積將可望吃下更多需求。股價因為去年 Q3 毛利率下滑到 31.52％，已經領先修正到 2015 年高點的頸線支撐。

IC 設計原相 (3227) 主要致力於 CMOS 影像感測器以及影像應用 IC，也是國內唯一可自主開發完整 CMOS Sensor 晶片及相關應用 SOC 單晶片的本土公司，去年起不必再向 AVAGO 支付權利金，前 3 季 EPS 3.96 元大幅成長，感測元件產品打入 Switch 且公司在高階電競滑鼠穩定成長，由於去年 Q1 基期低，今年 Q1 YOY 成長幅度會很大，別忘了 Switch 今年還有著中國夢，若 Switch 出貨量能如預期，那原相的感測元件出貨將較今年倍增，獲利會持續成長，股價也先拉回整理大底頸線支撐位置。

來源：《萬寶週刊》 1265 期

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