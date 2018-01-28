2018年想挑對高配息股？得先掌握這個關鍵

撰文／今周刊 黑傑克

想得到高配息，前提條件為低本益比股票，不妨以此為投資篩選的第一關。今年的元月效應比往年強，原因很簡單，因為去年 12 月的結帳行情也比往年凶狠。

水中的皮球被用力壓到水面下，壓得愈深、放手後彈上來的力量愈強。去年壓盤的力量是法人因應國際會計準則，關於賣股票賺錢以後不能算獲利的新規定而來，既然今年開始賣股票不能算獲利，那就不賣了，反而去年多賣的，還要買回，賣壓低於歷史平均，買氣比平均強，自然就會有這波元月行情出現。

這道理去年寫過好幾次，到目前為止用在美股與台股都準。依此類推，今年高股息的股票，股價表現應該會超越大盤。根據「還是」國際會計準則，賣股票不算獲利，但領股息算。

台聯電去年賣股票創下獲利新高，這種玩法今年不行了；可是台塑集團各公司之間，你領我的配息、我認你配的息，這個可以，而且還要發揚光大，加上新稅法對大戶領息有利，高股息股必然成為被追逐的品種。

如果接受配息率是重要選股標準，那麼去年表現良好的轉機電子股，今年就很危險。因為去年賺不多或僅僅賠得比前年少，今年沒法配或只能配少少的，可是股價卻已經翻倍了，到了計算配息率的時候，這種股票會被淘汰出局。

以 3D 感測題材的精材來講，去年還是賠錢，但是股價已經接近百元。固然很多人認為該公司有獨特技術，3D 感測是趨勢所在，不能以過去的表現局限公司的發展，但是一家過去 3 年賠錢的公司，沒有配息能力，就算今年轉虧為盈，要先彌補之前的虧損，明年還是配不了息，對於退休金、保險公司這種真正穩定的長線資金沒有吸引力。

配息高的前提條件是低本益比，忽略拿資本公積與未分配盈餘來配息的作法，配息的基礎是獲利，所以本益比的倒數，基本上可以視為理論上的最高配息率。假設鴻海去年每股盈餘 8 元，買進成本是 100 元，計算出來本益比 12.5 倍。獲利的 8 元全部分配的話，股東得到的配息率是 8％。所以高配息與低本益比，在數學上是相等的，只是說法不同。

這個配息的理論值，就與車廠宣稱的每公升可行駛里程數一樣，有科學上的根據，但是我們使用時只能當參考。一輛每公升行駛十五公里的車比一輛每公升行駛十二公里的車省油，但開一百公里消耗幾公升油，還有很多變數。回到配息率與本益比的關係，前述鴻海的案例，在本益比 12.5 倍時候買入，得到的配息率不會比 8％高。

因此拿股息當投資決策依據者，在本益比之外，還要關注分配的比率。但是最基本的原則是，高本益比的股票就不會是高配息股，高配息股必然要在低本益比股票裡搜尋。本益比的資訊容易取得，可作為投資篩選的第一關。那些算不出本益比的賠錢公司，就完全捨去了。

來源：《今周刊》 1101 期

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