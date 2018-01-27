謝金河：一兆美元熱錢襲股市

【文／謝金河】

進入二○一八年，全球股票市場像是淹了大水一般，錢潮滾滾推升了股市的大漲，這個來自債市的錢明顯轉入股匯市，造成股匯市在元月出現了強勁牛市，像是新台幣急升到二九．一一二，人民幣到六．三八七，韓元到一○五四．一一，新加坡幣從一．四五四到一．三一六八，都是這兩年新高價，新台幣急行軍也讓台灣出口面臨重大考驗。

熱錢湧來讓匯率升值，元月以來，外資匯入台股的熱錢已逾二一億美元，這六百多億台幣的錢也讓台股在元月拉出五．七三％的漲幅，加權指數漲了六一○．二五，如果從指數漲幅來看，摩台指漲了七．五四％居冠，加權指數漲了五．七三％居次，櫃買指數只小漲三．六三％，漲幅敬陪末座，這個順位跟去年一整年櫃買漲幅領先的順位不太一樣，關鍵全在台積電身上。

二○一七年帶領台股攻萬點的三大外資概念股，今年迄今鴻海只小漲一．七九％，大立光跌一．三七％，但台積電大漲三六．五元，漲幅高達十五．九％，股價再度寫下二六六元的空前紀錄，市值也來到六．八九兆，而台積電的推力主要來自美國ＡＤＲ急漲到四六．四美元的威力，ＡＤＲ市值跑到二四○五億美元，頻創歷史新紀錄，這個現象代表外資概念股在台灣股市出現分流，個股基本面才是支持股價上升的主要動力。

比特幣挖礦的想像空間

那麼用這個角度來看，二○一八年以來，台股表現誰最悍？第一個題材是跟比特幣挖礦有關的高速運算及板卡題材，其中撼訊元月漲了九五．六二％，幾乎大漲一倍，二年前前股價只有四．○五元，如今跑到一五六元，撼訊這個題材也讓板卡類股中麗台創了二七．八元新高，先前我們提及的映泰也受到注意。台灣這類二線主機板過去不太受青睞，像映泰兩年前股價最低跌到五．○一元，仔細檢視一下映泰基本面，手上現金十一．七八億，全部負債加起來也不過是九．四九億，去年前三季ＥＰＳ○．五九元，每股淨值十三．四四元，隨著板卡市場轉熱，映泰毛利率從九．四％上升到十六．○七％，去年第二、三季明顯好轉，類似這種體質良好的低價股，其實是大家可以著墨的對象。映泰在元月拉出三○．八％的大漲幅，這是大家看到的黑馬，麗台也有二九．六九％。

這種從比特幣挖礦到人工智慧延伸出來的還有創意，元月已大漲八五元，漲幅三三．三％，世芯ＫＹ也拉出十八．七％漲幅。創意公告去年全年淨利八．五○八億，ＥＰＳ六．三八元，等於是第四季ＥＰＳ二．七八元，其中單是去年十二月單月淨利就達三．一三億，單月ＥＰＳ二．三四元，讓上衝的股價充滿想像空間。

半導體產業的熱氣從ＡＩ概念不斷延伸，矽晶圓因為日本 Sumco 及信越未有擴產大動作，價格仍十分硬朗，環球晶在元月大漲七○元，漲幅十七．六％，最高價來四八九元。Sumco 在台灣化身的台勝科這回後發先至，元月拉出四五．二三％的漲幅，股價創下一四九元高價。這種從十二吋矽晶圓一直到六吋、八吋的蔓延，在元月持續發酵，像合晶元月大漲二三％，嘉晶漲了十．九％，也讓母公司漢磊在元月拉出十七．八二％的大漲幅；漲幅更大的是環球晶的控股母公司中美晶終於越過一○○元大關，元月大漲二一．二元，漲幅高達二七．七％，大小尺寸矽晶圓全都熱氣沖天。

這股熱潮會讓低功率半導體產業跟著翻揚，廿四日華碩轉投資的功率元件廠杰力以每股五○．○一元上櫃，去年前三季ＥＰＳ二．六九元，股價以八五元收盤，股價大漲七○％，有了杰力加入 MOSFET 行列，今年會更有看頭，二十三日尼克森率先漲停，杰力員工五九人，創造三○億元市值，尼克森有一九○人，市值二七．三億元，杰力毛利率三二．一％，尼克森二二．二％，而大中六六個員工，創造三七．七億市值最高，不過大中毛利率十八．八％，最低的是富鼎有一五五人，毛利率一六．二％，市值二六．五億元，未來這四家 MOSFET 廠誰會跑得更快，要看經營績效。

MOSFET 廠拚業績

尼克森去年最高價到五二．五元，今年有重新挑戰高價的機會，大中到一四一．五元，目前距高價區仍遠；富鼎到三九．五元，目前也有一段差距，杰力加入 MOSFET 行列，在興櫃還有全宇昕，這家 MOSFET 新兵，去年九月二十九日登錄興櫃，去年營收七．六億元，去年上半年ＥＰＳ○．七六元，不過全宇昕七、八兩個月獲利一七七六萬元，超過去年上半年的一六二三萬元，去年下半年營收四．一五億也比上半年的三．四四億顯著成長，全宇昕股本只有二．一五億，未來會有成長空間，除了尼克森、富鼎、大中，現在加入杰力、全宇昕，今年會更加熱鬧。另外封測的捷敏ＫＹ，每月營收創歷史新高，單月營收逼近三億元，去年ＥＰＳ在六元上下，今年會有更大躍升，二○一八年股價挑戰百元機會很大。

來源：《先探投資週刊》 1971 期

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