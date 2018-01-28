熱錢狂潮誰是下一個明星？

這一次蘋果將推出三款新 iPhone 搶攻消費者市場，而這也或許會變成蘋果陣營的第二次機會來彌補 iPhone X 銷售不佳的雜音，後市仍可期待。

【文／林宥辰】

全球股市進入資金爆發的行情，而且最具指標的美國四大指數同時寫下歷史新高，這股強烈的資金風暴也席捲台股，今年以來，在外資買盤力拱下，加權指數大漲超過六百點，其中權值股更是扮演著帶領指數往前衝的火車頭角色，尤其台積電更是貢獻加權指數超過二五○點的漲幅，因此，要說台積電是台股的中流砥柱，一點也不為過；只是隨著資金行情大爆發半個多月後，下一個熱錢移轉鎖定的主流族群會是什麼？外資又悄悄瞄準什麼題材？

從美國 FAAMG 的大漲，讓我們意外發現，儘管市場頻頻唱衰蘋果，但蘋果的股價卻也才在不久之前剛寫下新高，外資機構甚至大膽預言，美國股市真正令人瘋狂的泡沫訊號，其實是蘋果總市值站上一兆美元的大關！

蘋果供應鏈首季吹寒風

外資會這樣預測這個史無前例的超級數字，並不是沒有任何根據，事實上，蘋果在去年推出眾望所歸的新機 iPhone X 後，一度在市場上揚起一陣喧囂，雖然近期供應鏈傳出 iPhone X 銷售不如預期的訊息，蘋果也下修今年首季銷量預估，但是在目前看起來，iPhone X 要在去年第四季，也就是蘋果財報的一八年首季，繳出一張合格的成績單並不難，除了銷售 iPhone X 的備貨充足，足以消化買氣外，又加上降低售價的 iPhone 7 助陣，整個通路都察覺到蘋果的銷售並不悲觀，也難怪在財報公告前，蘋果的股價可以寫下新高。

不過即使如此，市場也認為，蘋果真正的挑戰其實是本季的銷售數字，尤其過了去年的歐美耶誕節銷售旺季後，今年上半年暫時看不到催化買盤進場的理由之下，法人圈陸續傳出，蘋果已經啟動砍單的策略，當然分析師也提出警告，下修 iPhone X 的出貨量，直言 iPhone X 將在今年中結束生產，整個生命周期出貨量約六二○○萬支，低於先前預估的八千萬支，成為蘋果最短命的旗艦機種。

根據法人的研究報告指出，iPhone X 銷售不佳，有相當大的一部分與中國市場有關，其中很重要的一個關鍵就是中國市場的換機周期延長，若把一六年與一七年做比較，可以發現中國使用者的換機周期，足足拉長了超過五成以上的時間；再者，印度的低價機需求也沒有起色，而歐美的市場也僅持平，也難怪蘋果即時砍單因應。

新蘋果何時現身？

不過，擅長中期投資的壽險法人則相當有信心地表示，「即使看淡 iPhone X 的需求，但蘋果在二○一八全年的營運動能仍然相當有期待空間，尤其是從全球蘋果供應鏈股價的向下修正，就可以看出絕大部分都已反映了 iPhone X 需求不如預期的狀況。若供應鏈廠商的股價再繼續下修，或許未嘗不是一個轉機，反而能讓投資人有利布局二○一八年下半年新款 iPhone 的廠商供應鏈。」

來源：《先探投資週刊》 1971 期

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