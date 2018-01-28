曾靠電競3年賺一桶金 他坦言：卸下光環後考驗更大

撰文 / 今周刊 譚偉晟

承載許多人的夢想，李杰踏入電競產業的時間正是台灣電競起飛的時刻。

他如今退役，分享著過去作為選手的甘苦經歷，給想投身電競產業的年輕一輩一些方向。

「最近唷，就一直跑去釣魚吧！到東港那一帶去釣，有滿多竹梭和牛港魚的。」穿著一身黑色勁裝，臉也曬得黝黑的李杰（Jay），從知名電競戰隊 J Team 退役後，現在不聊遊戲、反倒說著一口釣魚經，讓人很難聯想他曾經是熱門遊戲《英雄聯盟》（LoL）中備受矚目的選手。

去年 11 月退役後，李杰回到了出生地屏東，放下一切，過著漁夫般的生活。只是回憶起當時退役的決定，李杰仍不經意露出些許遺憾。

八年級生李杰 聯賽征戰「其實很苦」

今年 26 歲的李杰，求學期間，一直都是不愛念書、愛打電動的孩子。「12 歲時爸媽開始不斷吵架，家裡沒有電腦，我就跑去網咖玩。」由於父母常在家爭吵，最後雙方決定離異，讓李杰青少年時期沉溺於電玩遊戲，幾乎天天到網咖報到。

但也是這段經歷，讓李杰在遊戲技巧優於許多人。2013 年李杰 21 歲時，憑著操作 LoL 遊戲角色的高超技巧，吸引曾獲世界冠軍的台灣電競戰隊「台北暗殺星（TPA）」邀請成為隊員。「當時還以為是詐騙！」對一位從小念書不被肯定、卻因電動天賦被認同的少年，這樣的命運翻轉令他難以置信。

獲得冠軍戰隊邀請，李杰對自己的本事更有信心，怎料加入戰隊後的首場 GPL 超級聯賽（Garena Premier League，LoL 世界大賽的台港澳地區選拔賽），他就被另一個強悍戰隊 ahq「慘虐」，在數萬人的現場和線上觀看賽事實況中被壓著打，全隊更以 0:2 落敗。

本以為可一展長才，不料卻變成慘痛經歷，讓李杰深刻感受人外有人的道理，也明白在電競領域不能只靠天賦、更需要如職業運動員般用心鑽研、訓練，才能打敗更強的對手。調整心態自我訓練，李杰在隔年（2014 年）的賽事有穩定表現，團隊連續拿下 GPL 春季、夏季、冬季聯賽冠軍，更一口氣打入 LoL 世界大賽，「電競」也成為他嚴肅面對，亦被肯定的生涯亮點。只是，談起當電競選手的昔日榮光，李杰仰起頭慢慢吐出一句總結：「會讓年輕人很憧憬，但實際上很辛苦。」

原因在於，電競需要高強度的訓練，以維持手部操作技術和邏輯推演能力，李杰和其他電競選手一樣，每天得花 10 多個小時練習，重要賽事期間還要集訓，全天都得把精力投入訓練。

儘管如此，這也未必保證選手可在賽事中取得好成績，加上是團隊比賽，李杰直言，不是個人技術好就行，團隊內的定位和協調能力更重要。而他在 2016 年後自覺無法突破，苦撐兩年卻無機會挑戰世界大賽，在不想耽誤隊友情況下，2017 年 11 月，他選擇從職業選手一職退役。

5 年的電競選手生涯，李杰自認是不錯經歷，「如果沒有當選手，我可能就是在某間餐廳當學徒了。」曾經喜愛廚師工作的他，現在也沒忘記這個夢。

但是，電競生涯開啟了他將職業與夢想結合的一段旅程，讓他因天賦而建立起自信與溝通能力。最重要的是，戰隊給予他 4 至 5 萬元以上月薪，再加上賽事獎金等額外收益，李杰入行第 3 年就成功存下 100 萬元。

來源：《今周刊》 1101 期

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