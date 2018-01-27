過去一年來生技、紡織等類股受到整體市場氛圍與景氣循環影響，相關個股並未有太亮眼表現，不過，隨著加權指數站上 11000 點之上，以及熱錢持續匯入，相信資金會開始尋找具有基本面或營運具備轉機性，但股價位階不高的蒙塵珍珠股。

【文／馮欣仁】

台股延續二○一七年多頭氣勢，在權值王台積電領軍之下，加權指數成功飛越一萬一千點大關，創近二八年新高。回顧台股一七年至今，不少產業類股出現飆漲走勢，像是光學元件、具備漲價題材的被動元件、記憶體、矽晶圓、電動車電池材料與蘋果 iPhone X 供應鏈；相關代表性的個股如亞光、玉晶光、國巨、環球晶、旺宏、康普、美琪瑪、康控ＫＹ、穩懋等，不少個股股價漲幅超過一倍。

非電子族群去年漲幅落後

相較之下，非電子族群去年股價漲幅遠遠不及電子股，然而，投資亙古不變的道理就是尋找低基期的產業或個股，逢低布局。畢竟台股已來到一萬一千點高檔，與其追逐強勢股，倒不如去挖掘股價位階低、本益比低、股價淨值比低或是今年營運具有轉機的個股，下檔風險相對有限。

像是生技族群，過去一整年幾乎都沒有太多表現，尤其是新藥股，然而，是否會有谷底翻身，值得留意。此外，紡織族群受到國際運動品牌客戶庫存調整，影響去年業績表現，不過，日前全球最大運動品牌耐吉股價創歷史新高，加上今年六月世足賽即將到來，對於儒鴻、聚陽等廠商可望受惠；本單元在後面二個章節分別會針對生技與紡織產業做深入剖析，請參閱。

今年開春之際，在國際熱錢持續湧入之下，不僅推升台股攻上一萬一千點，更促使新台幣匯率升值至二九．二元關卡價位。在驚驚漲的走勢之下，讓不少投資人只能眼睜睜地看指數持續創高；不過，台幣升值有助於提升民眾實質購買力，進而帶動內需型的產業，如塑化、食品、營建、觀光、百貨、汽車等。其中，食品族群原物料仰賴進口，商品也以內銷為主，不僅能以相對便宜價格買入原料，營收也相對以美元計價的廠商更具優勢，是此波新台幣升值受惠最多的族群。像是食品龍頭統一除了受惠於本業獲利穩健成長之外，轉投資統一超、星巴克等獲利挹注之下，獲得外資連日買超，激勵股價攻上六九．九元歷史新高。

此外，烘焙原料供應商德麥，主要從事烘焙原料、餐飲原料、乳製品進口銷售以及各式烘焙預拌粉加工製造。多數產品從歐美、日本、紐澳等各地進口，同時透過自家烘焙團隊開發多元烘焙食品配方、提供給客戶從原料到調理方式之全套方案，亦可依客戶需求開發客製化產品。近年來德麥積極擴展中國市場，在中國營運主體是德麥芝蘭雅，不過，去年中國轉投資獲利下滑，侵蝕前三季稅後淨利。公司目前正在積極減少低毛利產品，提升高附加價值等調整產品組合，預估今年中國市場營運可望漸入佳境；再者，因台幣升值降低購料成本，法人預估今年ＥＰＳ挑戰十五元。

目前德麥股價在年線附近量縮整理，後續待量能放大，才有利多方攻勢轉強，不過，因成交量較低，則須留意流通性問題。

廣隆續賺逾一個股本

近來中國嚴格取締高污染產業，像是ＰＣＢ、鉛酸電池等廠商均提高戒備。對於設廠在越南的鉛酸電池大廠廣越而言，未來可望受惠於中國同業之轉單效應。此外，過去廣隆主要生產不斷電系統（ＵＰＳ）用電池，近來也積極切入大顆電池領域，隨著產品品質及規格逐步齊備，已具備爭取大型建設標案的條件，除了去年下半年接獲的越南通訊應用標案之外，今年在越南仍有機會接獲更多標案，中東地區在儲能設備也將有拓展機會。

廣隆近年來也切入起停電池產品，聚焦於機車起停電池，並直接交給日本機車大廠，從每月幾千顆開始小量出貨，自二○一六年十一月出貨量開始放大，越南從一七年第二季每月出貨五～六萬顆，持續增加至第三季的每月出貨七～八萬顆，年底已達每月十萬顆的水準。隨著客戶持續增加車款，今年上半年出貨量有機會進一步增加至每月十二～十三萬顆，由於毛利率為目前所有產品中最高，將是帶動未來獲利成長的動力來源。

來源：《先探投資週刊》 1971 期

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