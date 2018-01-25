研華歐洲總部啟用 產能擴增近3倍 2025年營收目標逾120億元

工業電腦廠研華 (2395-TW) 為加快歐洲市場發展，今 (25) 日宣布，正式啟用甫完成擴建的歐洲服務中心，該中心除將服務中心空間擴大 2 倍，歐洲組裝產線服務也擴大近 3 倍產能，研華歐洲將加快朝 2025 年 3.5 億歐元 (約新台幣 126 億元) 營收目標前進。

研華表示，歐洲服務中心位在荷蘭恩荷芬，不僅導入各式物聯網應用，更成為研華歐洲工業 4.0 實境展示場域，也是奠定研華歐洲成為真正物聯網公司的關鍵里程碑。

研華歐洲服務中心，將原有服務中心的空間進行雙倍擴大，並增加歐洲組裝服務 (Configure To Order Services, CTOS) 近 3 倍產能；擴建後的歐洲服務中心，將作為研華歐洲總部，並陸續進駐更多歐洲員工與後勤人員。

研華執行董事暨歐洲區總經理何春盛表示，至今在歐洲 10 個國家擁有 14 個辦公據點、400 多位當地員工；為進一步佈局歐洲區域市場，並達成 2025 年收益 3.5 億歐元成長目標，不僅在去年瑞典與巴塞隆納新增據點，更積極設置在地公關、人力資源等功能，加強與當地產、官、學、研等互動與合作。

另外，何春盛指出，為發揮深耕在地決心，未來也將研華歐洲於 2016 年開幕的德國慕尼黑 Innovation Hub 及此次新擴建的歐洲服務中心，作為與當地產、官、學、研互動與合作的溝通學習平台。

歐洲服務中心從建築自動化、智能會議室、智能接待處、溫度及燈光調控、環境的能源監測和控制，乃至為公司同仁、貴賓所提供的智慧型監控管理 iSurveillance 及智慧點餐 iLunch 等服務，都採用最新物聯網技術。