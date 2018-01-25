台股盤前─大盤遭損破5日線後 電子將降溫但要留意面板

台北股市昨日在台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 及大立光 (3008-TW) 三大權值股股價拉回修正影響下，集中市場加權股價指數結束連 8 紅之後拉回修正，但此一拉回已讓大盤一舉跌破 5 日線，證券分析師黃漢成則認為，今 (25) 台股大盤電子股將出現降溫，但要注意面板類股的強勢。

黃漢成的此一看法來自，美股費城半導體指數重挫 32.18 點或 2.31%；而台積電 ADR 收盤下跌幅度高達 2.05%，而友達 (2409-TW)ADR 收盤價則上漲 6.4%，同時，美系外資並調升台股的友達評等至優於大盤，目標為 16.5 元；同時，外資昨日在台股買超友達 16 萬張，居外資買超張數的第一名，而對於群創 (3481-TW) 則買超 2.9 萬張。

同時，在美元指數遭摜破 90 之後，台北股市電子股將可能出現降溫的現象，資金將可能流向原物料類股。

就美股昨晚的走勢而言，道瓊工業指數早場一度上漲 182 點，隨後又下跌 104 點，終場收高 41 點。S&P 500 與 Nasdaq 早場也上才，終場則收低。科技股下跌 0.9%。收盤指數，道瓊工業平均指數收高 41.31 點或 0.16% 至 26252.12。Nasdaq 指數收低 45.23 點或 0.61% 至 7415.06。S&P 500 指數收低 1.59 點或 0.06% 至 2837.54。費城半導體指數收低 32.18 點或 2.31% 至 1360.68。

在台股的走勢方面，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，集中市場加權股價指數昨日結束連 8 紅之後拉回，收盤下跌 100.95 點，指數報 11152.16 點，成交量 1480.84 億元，指數並跌破 5 日線，此一拉回修正的走勢，主要在修正與月線的過大正乖離，預料今天台股將呈現震盪的走勢。

期貨、證券分析師及會計師張陳浩則強調，投資人對未來走勢，應以股市、期貨及匯市等量齊觀。外資熱錢湧入台灣市場，主要仍以台積電為投資標的，但在央行連兩日對匯率阻升之下，資金將由市場進一步撤退，也造成台積電現貨股價昨日終場下跌 8 元或 3.01%，收在 258 元。

在投資標的上，張陳浩則認為在蘋果智慧音箱 Home Pod 將 2 月 9 日上市開賣同時，可留意相關概念如力麗 (1444-TW)、英業達 (2356-TW)、良維 (6290-TW)、建準 (2421-TW) 及其 PCB 板供應廠的健鼎科技 (3044TW) 等概念股。

在股價已陷於 1 年以來低檔的股王大立光走勢已成市場焦點，美系外資昨日調降大立光目標價自 3600 元降至 3500 元，主要在於研判蘋果 iPhone 的 6.05 吋新機種將不會搭載雙鏡頭，也調降大立光的首季營收預估到 115 億元，季減 29%，並大幅下修正大立光的 2018 年及 2019 年獲利預估 11%、21%；黃漢成指出，大立光的股價已初步反映出 iPhone X 銷售不佳的利空，現階段股價再出現大跌趕底的機率並不高。

大立光股價昨日收盤價跌破 3800 元，收在 3790 元，較前一日下跌 175 元或 4.41%，成交量放大到 1159 張；三大法人同步站在賣方，外資賣超 164 張，投信賣超 23 張，自營商賣超 32 張，三大法人合計賣超 219 張。

此外，印刷電路板 AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 董事會通過 2017 年財報，稅後純益 4.63 億元，創新高，年增 1.32 倍，每股純益 10.86 元，同時，董事會也決議去年股利配發 10 元現金，將提交 5 月 29 日股東會決議。

以牧德科技董事會決議的 10 元股利配發案而言，其股利配發為 92.08%，以昨天 333 元的收盤價計算，現金殖利率為 3%。法人看好，牧德 2017 年確定賺回一個股本後，預估 2018 年牧德每股純益將達 14 元。