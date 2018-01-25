【大行報告】廣發：紫金礦業量價齊升 銅板塊業績有望快速增長

廣發證券發表研究報告稱，17-19年，随着紫金山金銅礦技改、科盧韋齊銅礦投産和多寶山二期擴産三大項目完成，預計紫金礦業(601899-CN)(02899-HK)礦産銅年産量將分别達到20萬噸、24萬噸和31萬噸，19年産量較16年産量翻番；同時，剛果(金)卡莫阿-卡庫拉銅礦進入正式開發階段，該項目有望達到年處理礦石量1800萬噸，首期卡庫拉600萬噸項目投産後，前5年年均礦産銅24.6萬噸。全球經濟複蘇的大背景下，銅價有望步入上行通道，受益銅價上漲，預計公司17年礦産銅毛利達到34億元，占比26%，19年實現毛利77億元，占比達到達到43%。

該行指，随着澤拉夫尚金礦、左岸金礦産能逐步釋放(預計19年較16年增産3.2噸)，同時，紫金山金礦資源的枯竭(剩餘服務年限僅為3-4年，19年較16年減産6噸)，預計公司17-19年礦産金維持40噸左右。從公司近年并購波格拉金礦(7噸/年)和帕丁頓金礦(6噸/年)的成功案例來看，為維持黃金龍頭地位，公司存在外延式并購大型金礦的可能。

此外，受嘉能可減産刺激，疊加國内環保對中小鉛鋅礦的影響，鋅價創10年新高至2.6萬/噸，目前公司烏拉根、烏拉特後旗、俄羅斯圖瓦三大鋅礦進入成熟期，公司礦産鋅産量將維持在28萬噸左右，受益鋅價高位運行，公司礦産鋅毛利率將維持在67%以上，17-19年毛利將維持在23-24億元的水平。

該行預計17-19年金價維持280元/克，銅價4.8/5.5/5.8萬/噸，鋅價2.3/2.5/2.5萬/噸，17-19年EPS分别為0.13/0.22/0.29元/股，按最新收盤價計算對應PE分别為30/18/14倍，考慮到公司礦産銅量價齊升，給予“買入”評級。

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