台虹昆山廠發生火警 2名員工受傷 不影響出貨

軟板上游軟性銅箔基板 (FCCL) 及太陽能背板廠台虹 (8039-TW)，今 (25) 日上午位於中國大陸江蘇昆山廠的太陽能背板生產線發生火警，已知有 2 名員工在這場火警中受傷，財務及業務損失正在清查中，但公司緊急調配產能，預計不影響客戶出貨。

台虹指出，今日上午太陽能背板生產線發生火警意外，公司已進行兩岸產能調配，由台灣支援昆山短缺的產能，因原料及成品庫存未受影響 ，預計不影響客戶出貨。

台虹並表示，公司軟板上游的 FCCL 生產基地主要在台灣，相關產品、產能未受影響，維持正常出貨，財務業務損失金額目前仍在統計評估中。

台虹 2017 年第 4 季合併營收為 28.79 億元，季減 10.71%，年減 2.01%；2017 年合併營收為 111.93 億元，創歷史新高，年增 8.84%。其中，電子材料事業營收為 74.05 億元，年增 13.01%；太陽能事業營收為 37.86 億元，年增 3.47%。

台虹董事會也通過在中國大陸投資 3500 萬美元 (約合新台幣 10 億元) 設立新廠，地點位在江蘇省南通市的如東縣，預計 2019 年第 1 季完工，當年第 2 季可望投產貢獻營收；目前台虹 FCCL 業務中，中國大陸客戶占 4 成，隨著軟板應用如汽車電子等快速走揚，促使台虹積極投資南通設立新產能。

台虹前 3 季營收為 83.14 億元，毛利 15.96 億元，毛利率 19.20%，年增 0.05 個百分點，營業利益 7.93 億元，稅前盈餘 7.67 億元，稅後純益 5.74 億元，年增 47%，每股稅後盈餘 2.78 元。