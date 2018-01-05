台虹去年營收111.93億元登頂 太陽能、FCCL業務雙成長

軟板上游軟性銅箔基板 (FCCL) 及太陽能背板廠台虹科技 (8039-TW)，今 (5) 日公布去年 12 月合併營收為 9.22 億元，月減 3.46%，年減 8.18%。其中，12 月電子材料事業營收為 6.64 億元，較上月減少 1.83%，主要是因已經逐漸進入市場淡季；太陽能事業營收為 2.66 億元，較上月減少 3.63% 。

台虹科技 2017 年第 4 季合併營收為 28.79 億元，季減 10.71%，年減 2.01%。台虹科技 2017 年合併營收為 111.93 億元，創歷史新高紀錄，年增 8.84%。其中，電子材料事業營收為 74.05 億元，年增 13.01%；太陽能事業營收為 37.86 億元，年增 3.47%。

台虹董事會已通過在中國大陸投資 3500 萬美元 (約合新台幣 10 億元) 設立新廠，地點位在江蘇省南通市的如東縣，預計 2019 年第 1 季完工，當年第 2 季可望投產貢獻營收。目前台虹 FCCL 業務中，中國大陸客戶占 4 成，隨著軟板應用如汽車電子等快速走揚，促使台虹積極投資南通設立新產能。

台虹前 3 季營收為 83.14 億元，毛利 15.96 億元，毛利率 19.20%，年增 0.05 個百分點，營業利益 7.93 億元，稅前盈餘 7.67 億元，稅後純益 5.74 億元，年增 47%，每股稅後盈餘 2.78 元。