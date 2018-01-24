台股盤中─三大天王拉回拖累 大跌逾百點 類股仍健康輪動

台股今 (24) 日在台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 及大立光 (3008-TW) 股價拉回修正影響下，盤中指數大跌逾百點，其中以台積電拉回幅度最深，盤中股價跌幅超過 3%。

證券分析師黃漢成指出，今天的台股走勢，是連 8 紅之後的拉回修正，市場資金則輪動到電競概念股、CD-R、生技及即將召開法說會的面板股友達 (2409-TW) 及群創 (3481-TW) 上，但觀察今日台股預估全場成交量達 1450 億元，仍維持 5 日均量並未有突破暴增情形，依此研判，若台股量能沒有失控，將可維持盤堅格局。

黃漢成指出，台股今日成交量若放大到 1800 億元以上，對大盤將明顯不利。

期貨、證券分析師張陳浩強調，外資熱錢湧入台灣市場，主要仍以台積電為投資標的，但在央行連兩日對匯率阻升之下，資金將由市場進一步撤退，且期貨多單也在減少；以目前的台股走勢來看，投資人對未來走勢，應以股市、期貨及匯市等量齊觀。

在投資標的上，張陳浩則認為在蘋果智慧音箱將上市同時，可留意相關概念如力麗、英業達 (2356-TW)、良維 (6290-TW)、建準 (2421-TW) 及健鼎 (3044TW)、晶技 (3042-TW) 等概念股。

台股集中市場加權股價指數今天早盤開在 11228.7 點，最高 11228..71 點，最低 11107.32 點，全場預估成交值為 1450 億元。