美股盤中─企業季報優於預期 道瓊上漲逾180點 創新高點

美國股市週三上漲，並創新高點，道瓊盤中上漲逾 180 點。企業季報較預期強勁，提供了股市支撑。但股市隨後回檔，Nasdaq 指數跌至平盤之下。

台北時間 00:18

道瓊工業平均指數上漲 104.48 點或 0.40% 至 26315.29。

Nasdaq 指數下跌 20.55 點或 0.27% 至 7439.74。

S&P 500 指數上漲 3.51 點或 0.11% 至 2842.64。

雅培藥廠，聯合科技，Baker Hughes 與 Comcast 公布財報，獲利與營收均高於預期。

分析師說，第四季財報季初期表現良好。現在僅是初期，但優於預期的比例已相當好。

週三上午為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，77% 獲利高於預期，80% 銷售高於預期。

2018 年開年，股市表現強勁，1 月以來，三大主要指數上漲至少 6%，擴大 2017 年的強勢漲幅。企業獲利強勁，及降低公司稅，維持了對經濟的樂觀。

摩根大通執行長戴蒙週三告訴 CNBC 說，降低企業稅當能帶動工資上漲，引發經濟榮景。

他在達沃斯世界經濟論壇上說：「我認為今年經濟成長將達 4%，一年後，我們將再度坐在這裡，大家都會擔憂通貨膨脹，工資也漲得太高。」

投資人亦注意美元，今日觸及 2014 年低點。追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.7% 至 89.50。

分析師說，美元下跌，支撑了商品價格大幅上漲。

今年以來，美元下跌了近 3%，原油與黃金則分別上漲了 7.1% 與 3.3%。