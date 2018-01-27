華視醜聞內幕：不只董總內鬥 廣告佣金再爆億元疑案

撰文／今周刊 陳亭均

華視總經理郭建宏與董事長陳郁秀，亂鬥戲碼浮上枱面，然而沒被公諸於世的，還有一樁涉及「廣告佣金」的黑幕，事件甚至牽扯到華視前總座。

華視及公廣集團近日就像爆炸的壓力鍋，醜事一件件被挖出了土。1 月 11 日，華視總經理郭建宏被安上「七大宗罪」遭解任，於是反告董事長陳郁秀誹謗，兩人勾心鬥角的內亂戲碼浮上枱面；接著 1 月 18 日，公視副總陳厚裕也被拔了官；華視鬧烘烘，公視也不得安寧，整個公廣集團在內在外，都吵得熱熱鬧鬧。

然而事情遠比看起來複雜得多，華視內部其實藏有更驚人的積弊，至今鮮為人知。海上的冰山多半只留個角兒，水底那塊陳年冰，卻又大又凍地埋在海深之處。

一份稽核報告 揭開陳年瘡疤

本刊獨家掌握，一樁金額近億元，牽扯到「廣告佣金」及疑似洗錢、貪汙的弊案，至今還躺在深水區，這個案子極其複雜，金流甚至直接指向華視前總經理王麟祥，疑雲重重，卻被高層壓在箱裡。

時間回到去年 11 月 9 日，那天華視召開董事會，這場董事會在華視高層圈中非常出名，堪稱是場「內鬥爆炸，矛盾浮現」的高潮戲碼。在場人士透露，華視副總林秀霞因媒體爆出她身兼台中科大教職，華視每月要付該校 5 萬元回饋金，當天在會上涕零滿面，委屈地向董事們指控郭建宏向媒體亂爆料，蓄意抹黑，兩人因此鬧上董事會，搶盡鋒頭。據聞，當天董事會後，董事張天立就去「忠告」郭建宏要「見好就收」，暗示他應請辭。

然而這場董事會真正的「重點」，卻不是這齣一哭二鬧的戲碼，當時的公視常務監察人林筠在董事會上，交出一份例行的「稽核報告」，拳拳到肉地揭開了華視的陳年瘡疤。枱面上的鬥爭難看，那些藏起來的祕密卻更加見不得人。

報告厚厚一疊，董事們在會上才初次見到，大夥兒快速瀏覽，會後資料就被收回。這份董事只能匆匆一瞥的「稽核報告」，卻是分量十足，狠狠披露了華視枱面下的利益交換與電視台的陋習黑幕。

報告明確指出，稽核人員查出業務部與廣告公司、客戶的「佣金狀況」確有詭異之處，而且「似乎與過去經理人有關係人交易的疑慮」。

電視台的業務部與廣告公司、客戶之間的佣金、退佣關係，是正常的商業行為，在業界行之有年。廣告主委託廣告公司，發稿並聯繫電視台「買媒體廣告」。按業界慣例，電視台業務部門會再將收到的款項退回給廣告公司，稱之為「退佣」，而華視退佣慣例是「21％至 25％」。

疑點一：高退佣超乎行情

然而稽核報告顯示，華視業務部長期支付佣金的狀況卻有所古怪，業務部付出高於一般行情的佣金，大幅虛增廣告收入，甚至金流不明。首先是比業界高上太多的「高退佣」。近年華視營運狀況荒腔走板，廣告業務收入是電視台主要收入來源，然而，華視業務部與特定客戶、廣告商卻維持著一種奇異的默契。據悉，華視對保力達股份有限公司的「退佣」比率即高達 45％，也就是說，一筆 200 萬元的廣告收入，華視會退回給客戶高達 90 萬元的佣金，疑圖利特定廠商。

來源：《今周刊》 1101 期

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